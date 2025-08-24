Χώρισαν οι Κωνσταντίνος Γαβαλάς και Ελευθερία Κοντογεώργη

Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και η Ελευθερία Κοντογεώργη αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον γάμο τους, σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE.

Οι δυο ηθοποιοί ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2022 έπειτα από αρκετά χρόνια σχέσης. Την ίδια ημέρα, μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και η βάπτιση του γιου τους, Ερμή που σήμερα είναι σχεδόν τεσσάρων ετών.

Όσο αθόρυβα και διακριτικά έζησαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια, το ίδιο αθόρυβα και διακριτικά αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE, οι δυο τους έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους εδώ και μερικούς μήνες και την είδηση για τον χωρισμό μάς επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του.

Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς πέρασε το φετινό καλοκαίρι ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα με τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δυο αφεντάδων», ενώ φρόντιζε αρκετά συχνά να περνά χρόνο και με τον γιο του που αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητά του.

Ο ίδιος, άλλωστε, είναι ένας πολύ τρυφερός μπαμπάς που φροντίζει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο παιδί του.

«Δεν μπορεί να σου συμβεί κάτι καλύτερο. Δεν το περίμενα έτσι από τη δική μου την πλευρά. Θεωρούσα ότι είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου, και αργείς πολύ να συνειδητοποιήσεις. Εγώ μετά από τρία χρόνια το συνειδητοποίησα», είχε πει σε συνέντευξή του παλαιότερα.

Από την άλλη, η Ελευθερία Κοντογεώργη μεγάλο μέρος του καλοκαιριού της το πέρασε στην Κρήτη, μετά από έναν γεμάτο χειμώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου την είδαμε στο θεατρικό του Γιώργου Λάγιου με τίτλο «Μέσα στο μυαλό σου».

Διαβάστε επίσης:

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για την απώλεια του πατέρα του και ο συγκινητικός συμβολισμός με το δαχτυλίδι

Θλίψη για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Η ζωή της, η γενναία μάχη με τον καρκίνο και η σχέση με τον Ντέμη

Στο ψυχιατρείο ο Lil Nas X – Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους του Λος Άντζελες μετά από «κοκτέιλ» ναρκωτικών (Video)