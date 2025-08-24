Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για την απώλεια του πατέρα του και ο συγκινητικός συμβολισμός με το δαχτυλίδι

Σε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος «έφυγε» τα ξημερώματα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και ο γιος του, επίσης δημοσιογράφος, έκανε μία ανάρτηση με ορισμένες σημαντικές για τη ζωή του φωτογραφίες μαζί με τον πατέρα του.

Άκρως συγκινητική είναι η τελευταία φωτογραφία όπου κρατά ένα δαχτυλίδι, το οποίο έβγαλε από το δάχτυλό του μετά τον θάνατό του τα ξημερώματα. Στην ανάρτησή του γράφει πως το ίδιο είχε κάνει ο πατέρας του όταν πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας, για να περάσει από γενιά σε γενιά.

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

