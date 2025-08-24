search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 14:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 13:35

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για την απώλεια του πατέρα του και ο συγκινητικός συμβολισμός με το δαχτυλίδι

24.08.2025 13:35
dimitris-lampros-konstantaras

Σε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος «έφυγε» τα ξημερώματα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και ο γιος του, επίσης δημοσιογράφος, έκανε μία ανάρτηση με ορισμένες σημαντικές για τη ζωή του φωτογραφίες μαζί με τον πατέρα του.

Άκρως συγκινητική είναι η τελευταία φωτογραφία όπου κρατά ένα δαχτυλίδι, το οποίο έβγαλε από το δάχτυλό του μετά τον θάνατό του τα ξημερώματα. Στην ανάρτησή του γράφει πως το ίδιο είχε κάνει ο πατέρας του όταν πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας, για να περάσει από γενιά σε γενιά.

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

Διαβάστε επίσης:

Θλίψη για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Η ζωή της, η γενναία μάχη με τον καρκίνο και η σχέση με τον Ντέμη

Στο ψυχιατρείο ο Lil Nas X – Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους του Λος Άντζελες μετά από «κοκτέιλ» ναρκωτικών (Video)

Οικογενειακές στιγμές για τον Γιάννη Πάριο – Η φωτογραφία με σύσσωμη την οικογένειά του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lampros kai dimitris konstantaras (1)
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα

evia_fwtia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

skertsos_nd
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ για τα… ηλιοβασιλέματα του Άκη Σκέρτσου: «Παντελής απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης»

konstantaras (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν πεθάνει – «Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 14:57
lampros kai dimitris konstantaras (1)
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα

evia_fwtia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

1 / 3