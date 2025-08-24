Οικογενειακές στιγμές για τον Γιάννη Πάριο – Η φωτογραφία με σύσσωμη την οικογένειά του

Οικογενειακές στιγμές περνάει στη Πάρο ο Γιάννης Πάριος που έχει όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα μαζί.

Ο Γιάννης Βαρθακούρης, ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή, ανάρτησε μάλιστα και μια φωτογραφία από το τραπέζι όπου ο Πάριος περιτριγυρίζεται από τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Στο κέντρο του τραπεζιού παρουσιάζονται ο Πάριος με τις δύο εγγονές του, Λιόνα και Μελωδία, ενώ δίπλα του κάθονται ο Χάρης Βαρθακούρης με τα αδέρφια του, Μιχαήλ και Good Job Nicky. Μαζί τους ήταν και η Αντελίνα Βαρθακούρη. Από την παρέα τους έλειπε ο τέταρτος αδερφός, Θανάσης Βαρθακούρης.

«Για όσους παραπονέθηκαν ότι από την προηγούμενη ανάρτηση έλειπε ο πατέρας μας και η γυναίκα μου. Σχεδόν απαρτία. Θανάση Βαρθακούρη, μας έλειπες. Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε» έγραψε στη λεζάντα του.

