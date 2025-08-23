Ρετζίνα Κινγκ: Πως άλλαξε η ζωή της μετά την αυτοκτονία του γιου της – «Τον σκέφτομαι 24/7»

Για τον τρόπο με τον οποίο η απώλεια του γιου της, Ίαν Ντεσντινέ, επηρέασε τον τρόπο που ζει, μίλησε η ηθοποιός Ρετζίνα Κινγκ σε συνέντευξή της στο «Haute Living Los Angeles», υπογραμμίζοντας ότι από τότε «ζει περισσότερο τη στιγμή» και ότι τον σκέφτεται διαρκώς.

«Τώρα καταλαβαίνω ότι η θλίψη και η χαρά μπορούν να συνυπάρχουν την ίδια στιγμή», δήλωσε η Κινγκ στο εξώφυλλο του περιοδικού που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου. «Ζω χίλια τα εκατό περισσότερο στο παρόν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που έρχεται με τον χρόνο ή με τον πόνο — μάλλον με όλα αυτά. Αλλά το νιώθω» ανέφερε.

Regina King Reveals How Her Perspective Has Changed After Son's Death: "I'm Thinking of Him 24/7" https://t.co/MOHReFHJm2 — The Hollywood Reporter (@THR) August 21, 2025

Ο γιος της, τον οποίο είχε αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Ίαν Αλεξάντερ Σρ., αυτοκτόνησε σε ηλικία 26 ετών τον Ιανουάριο του 2022. Μιλώντας στο περιοδικό, η Κινγκ εξήγησε πώς το κρασί που λάνσαρε αυτόν τον μήνα, με το όνομα MianU, τη βοηθά να κρατά ζωντανή τη μνήμη του.

«Η τέχνη του, η δημιουργικότητά του — όλα βρίσκονται εκεί μέσα. Ήταν σαν μια επιφοίτηση που ήρθε από την ανάγκη να συνεχίσω να δημιουργώ αναμνήσεις με το πνεύμα του Ίαν. Είμαι περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που μιλούν για τα παιδιά τους — αρραβώνες, γάμους, νέα κεφάλαια. Εγώ εξακολουθώ να αγαπώ να μιλάω για τον Ίαν, απλώς δεν έχω την ευκαιρία να δημιουργώ νέες αναμνήσεις με τον τρόπο που το κάνουν εκείνοι. Αλλά δεν επικεντρώνομαι σε αυτό. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να δημιουργώ κάτι νέο, μαζί» είπε.

Πρόσθεσε ότι σκέφτεται τον γιο της «κάθε φορά» που γεμίζει ένα ποτήρι από το κρασί. «Τον σκέφτομαι ούτως ή άλλως 24/7, αλλά πάντα σε αυτή τη στιγμή μπορώ να δω το πρόσωπό του», συνέχισε «και για ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να χορέψουν με τον Ίαν, ίσως να ενδιαφερθούν, ίσως να ρωτήσουν. Το όνομά του βρίσκεται εκεί, στο κέντρο όλων. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αν βλέπεις εμένα, βλέπεις τον Ίαν».

Αναφερόμενη στον αγώνα του γιου της με την κατάθλιψη, είπε: «Όταν πρόκειται για την κατάθλιψη, οι άνθρωποι περιμένουν να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα και να φαίνεται βαριά. Να πρέπει να το βιώσω αυτό και να μην μπορώ να έχω τον χρόνο να καθίσω απλώς με την επιλογή του Ίαν, την οποία σέβομαι και κατανοώ, ότι δεν ήθελε πια να είναι εδώ. Αυτό είναι κάτι δύσκολο για τους άλλους να το δεχτούν, γιατί δεν έζησαν τη δική μας εμπειρία, δεν έζησαν το ταξίδι του Ίαν».

Η Κινγκ παραδέχτηκε ότι είχε νιώσει «θυμό με τον Θεό», αναρωτώμενη: «Γιατί να δοθεί αυτό το βάρος στον Ίαν; Από όλα όσα είχαμε περάσει με τη θεραπεία, με ψυχιάτρους και προγράμματα — και ο Ίαν έλεγε: “Έχω κουραστεί να μιλάω, μαμά”».

Η ηθοποιός τόνισε ότι σήμερα είναι ένας «διαφορετικός άνθρωπος» από ό,τι πριν από τον θάνατο του γιου της. «Το πένθος είναι ένα ταξίδι. Καταλαβαίνω ότι το πένθος είναι η αγάπη που δεν έχει πού να πάει. Ξέρω ότι είναι σημαντικό για εμένα να τιμώ τον Ίαν στην ολότητά του, να μιλώ γι’ αυτόν στον ενεστώτα, γιατί είναι πάντα μαζί μου και μαζί με τη χαρά και την ευτυχία που μας χάρισε».

