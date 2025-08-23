search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 10:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 10:10

Σε δημοπρασία η στολή της πρώτης τριλογίας Spiderman – Πόσο υπολογίζουν ότι θα κοστίσει

23.08.2025 10:10
spider-man (1)

Σύμφωνα με το Propstoreauction, η στολή του Spider-Man του Tobey Maguire από την ταινία Spider-Man 2 αναμένεται να μπει σε δημοπρασία προς πώληση. Σύμφωνα με όσα ακούγονται, η φορεσιά του ηθοποιού αναμένεται να πουληθεί σε δημοπρασία από 100.000 έως και 200.000 δολάρια.

Πρόκειται για την ίδια στολή που φορούσε ο Maguire στην ταινία. Η δημοπρασία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Να σας υπενθυμίσουμε, ότι η βραβευμένη ταινία με Όσκαρ κυκλοφόρησε το 2004 σε σκηνοθεσία Sam Raimi και θεωρείται από πολλούς ως μια από τις καλύτερες superhero ταινίες όλων των εποχών. Μάλιστα, κατάφερε να βγάλει πάνω από 780 εκατομμύρια δολάρια στο box office παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης:

Ξανά στην Ελλάδα η Κλόντια Σίφερ – Tο supermodel των 90s κάνει διακοπές στην Αργολίδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Υπέρ του τελικά κατέληξε η μεθόδευση», λέει ο δικηγόρος του

O Βρετανός ανερχόμενος σταρ Σκοτ Ρόουζ-Μαρς έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
regina king (1)
LIFESTYLE

Ρετζίνα Κινγκ: Πως άλλαξε η ζωή της μετά την αυτοκτονία του γιου της – «Τον σκέφτομαι 24/7»

pisina-new
ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Στον εισαγγελέα η μητέρα της 4χρονης που βρέθηκε πνιγμένη στη πισίνα 500 μέτρα μακριά

fylakio-voreia-korea
ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας: Προειδοποιητικά πυρά κατά βορειοκορεατών

spider-man (1)
LIFESTYLE

Σε δημοπρασία η στολή της πρώτης τριλογίας Spiderman – Πόσο υπολογίζουν ότι θα κοστίσει

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 16χρονου στην Καλαμαριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 10:33
regina king (1)
LIFESTYLE

Ρετζίνα Κινγκ: Πως άλλαξε η ζωή της μετά την αυτοκτονία του γιου της – «Τον σκέφτομαι 24/7»

pisina-new
ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Στον εισαγγελέα η μητέρα της 4χρονης που βρέθηκε πνιγμένη στη πισίνα 500 μέτρα μακριά

fylakio-voreia-korea
ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας: Προειδοποιητικά πυρά κατά βορειοκορεατών

1 / 3