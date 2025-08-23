Σε δημοπρασία η στολή της πρώτης τριλογίας Spiderman – Πόσο υπολογίζουν ότι θα κοστίσει

Σύμφωνα με το Propstoreauction, η στολή του Spider-Man του Tobey Maguire από την ταινία Spider-Man 2 αναμένεται να μπει σε δημοπρασία προς πώληση. Σύμφωνα με όσα ακούγονται, η φορεσιά του ηθοποιού αναμένεται να πουληθεί σε δημοπρασία από 100.000 έως και 200.000 δολάρια.

Πρόκειται για την ίδια στολή που φορούσε ο Maguire στην ταινία. Η δημοπρασία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Να σας υπενθυμίσουμε, ότι η βραβευμένη ταινία με Όσκαρ κυκλοφόρησε το 2004 σε σκηνοθεσία Sam Raimi και θεωρείται από πολλούς ως μια από τις καλύτερες superhero ταινίες όλων των εποχών. Μάλιστα, κατάφερε να βγάλει πάνω από 780 εκατομμύρια δολάρια στο box office παγκοσμίως.

