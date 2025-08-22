Ξανά στην Ελλάδα η Κλόντια Σίφερ – Tο supermodel των 90s κάνει διακοπές στην Αργολίδα

Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι η Κλόντια Σίφερ, ενώ εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για χώρα, γράφοντας ότι «η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».

Ένα από τα επιτυχημένα μοντέλα όλων των εποχών, η γερμανίδα Κλόντια Σίφερ, βρέθηκε αυτή τη φορά στην Αργολίδα, φιλοξενούμενη σε βίλα οικογενειακών φίλων στο Amanzoe λίγο έξω από το Κρανίδι.

Η 55χρονη γερμανίδα, έκανε βόλτες στο Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη και πραγματοποίησε αγορές σε μαγαζιά της περιοχής.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Κλόντια Σίφερ έγραψε στο Instagram: «Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».

Σε άλλες αναρτήσεις της διαφήμιζε την αποκλειστική της συνεργασία με τον οίκο Chloé, καθώς αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της καλοκαιρινής συλλογής Chloé à la Plage.

Παράλληλα, ανέβασε φωτογραφίες από το φημισμένο spa του Amanzoe, που έχουν επισκεφτεί διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Ρονάλντο με την Ιρίνα Σάικ και ο Ντέιβιντ με τη Βικτόρια Μπέκαμ.

