search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 23:24
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 22:29

Ξανά στην Ελλάδα η Κλόντια Σίφερ – Tο supermodel των 90s κάνει διακοπές στην Αργολίδα

22.08.2025 22:29
klontia-sifer-43255

Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι η Κλόντια Σίφερ, ενώ εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για χώρα, γράφοντας ότι «η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».

Ένα από τα επιτυχημένα μοντέλα όλων των εποχών, η γερμανίδα Κλόντια Σίφερ, βρέθηκε αυτή τη φορά στην Αργολίδα, φιλοξενούμενη σε βίλα οικογενειακών φίλων στο Amanzoe λίγο έξω από το Κρανίδι.

Η 55χρονη γερμανίδα, έκανε βόλτες στο Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη και πραγματοποίησε αγορές σε μαγαζιά της περιοχής.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Κλόντια Σίφερ έγραψε στο Instagram: «Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».

Σε άλλες αναρτήσεις της διαφήμιζε την αποκλειστική της συνεργασία με τον οίκο Chloé, καθώς αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της καλοκαιρινής συλλογής Chloé à la Plage.

Παράλληλα, ανέβασε φωτογραφίες από το φημισμένο spa του Amanzoe, που έχουν επισκεφτεί διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Ρονάλντο με την Ιρίνα Σάικ και ο Ντέιβιντ με τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Υπέρ του τελικά κατέληξε η μεθόδευση», λέει ο δικηγόρος του

O Βρετανός ανερχόμενος σταρ Σκοτ Ρόουζ-Μαρς έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο Lil Nas X συνελήφθη για ξυλοδαρμό αστυνομικού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sanches
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους»

FWTIA_PUROSBESTIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (23/08) – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

putin-843
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φως στο τέρμα του τούνελ» βλέπει για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις – Αποθεώνει τις ηγετικές ικανότητες του Τραμπ

DUSTUXHMA_NEA_YORKH
ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Νέα Υόρκη: Aνατράπηκε λεωφορείο με τουρίστες – Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς (Video)

klontia-sifer-43255
LIFESTYLE

Ξανά στην Ελλάδα η Κλόντια Σίφερ – Tο supermodel των 90s κάνει διακοπές στην Αργολίδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 23:23
sanches
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους»

FWTIA_PUROSBESTIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (23/08) – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

putin-843
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φως στο τέρμα του τούνελ» βλέπει για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις – Αποθεώνει τις ηγετικές ικανότητες του Τραμπ

1 / 3