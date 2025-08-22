Ο Lil Nas X συνελήφθη για ξυλοδαρμό αστυνομικού

Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Lil Nas X συνελήφθη, σύμφωνα με τα αρχεία κρατουμένων του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο ράπερ, του οποίου το κανονικό όνομα είναι Montero Lamar Hill, βρέθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Studio City στην Ventura Boulevard, σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Charles Miller,

Η αστυνομία κλήθηκε στη λεωφόρο Ventura την Πέμπτη, μετά από αναφορές για έναν άνδρα να περπατάει στον δρόμο φορώντας τα εσώρουχά του, δήλωσε εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD).

«Κατά την άφιξή τους, ο ύποπτος όρμησε εναντίον αστυνομικών και τέθηκε υπό κράτηση. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση και τέθηκε υπό κράτηση για ξυλοδαρμό σε αστυνομικό», δήλωσε ο Miller.

Ένα μη επαληθευμένο βίντεο του σταρ το πρωί της Πέμπτης δημοσιεύτηκε από το TMZ, το οποίο έδειχνε τον τραγουδιστή να χορεύει στον δρόμο μόνο με τα εσώρουχά του και τις καουμπόικες μπότες του, και να προσκαλεί τους περαστικούς να «έρθουν στο πάρτι».

Lil Nas X has reportedly been hospitalized due to a suspected overdose after being found walking through the streets of Los Angeles at around 4 AM wearing only underwear. pic.twitter.com/AJqoetddUS August 21, 2025

Ο Lil Nas X κρατείται στις φυλακές Valley στο Van Nuys.

Ο καλλιτέχνης που έγινε διάσημος για την viral επιτυχία του το 2018 «Old Town Road» με τον Billy Ray Cyrus είναι γνωστός για την προβοκατόρικη συμπεριφορά του όσο και για το μουσικό ταλέντο του.

Το 2020, μίλησε στο Variety για τους μάχες που δίνει από τότε που έγινε διάσημος, αλλά και για τις απώλειες συναδέλφων του καλλιτεχνών Nipsey Hussle, XXXTentacion και Juice Wrld.

«Τόσα πολλά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ανόδου μου. Ξέρετε, ναρκωτικά και δολοφονίες», είπε ο Lil Nas X στο περιοδικό εκείνη την εποχή. «Και ο θάνατος της γιαγιάς μου (το 2018) – ήταν το πρώτο κοντινό μου άτομο που πέθανε. Ήταν καταστροφικό. Και με έκανε υποχόνδριο: Ξυπνούσα, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Ήταν τρομακτικό».

Είπε επίσης ότι άρχισε να «καπνίζει (χόρτο) πολύ» ως τρόπο αυτοθεραπείας.

«Αλλά μετά άρχισα να νιώθω πιο συνδεδεμένος με το σύμπαν και να παίρνω τα πάντα ως σημάδι», είπε.

