Δικηγόρος Μαζωνάκη: Ο Γιώργος είναι πικραμένος και αγανακτισμένος – Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», δίνοντας νέες πληροφορίες για την κατάσταση του τραγουδιστή, αλλά και για τα επόμενα βήματα του.

«Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και φύγαμε από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό και ανθρώπινο. Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Για να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκανε χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα. Ο Γιώργος δεν είναι τρελός και είναι απόλυτα υγιής», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή την περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του Γιώργου είναι εξαιρετική. Είναι μια χαρά. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε. Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το Fever που θα αρχίσει τις χειμερινές του εμφανίσεις», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων του Γιώργου Μαζωνάκη. «Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πλέον καμία σκιά όσον αφορά την ψυχική του υγεία. Είναι δεδομένο ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά του δεδομένα», σημείωσε ο δικηγόρος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ακούσια νοσηλεία ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας: «Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν».

