search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:33
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 14:02

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

21.08.2025 14:02
van_halen

Τον Οκτώβριο, σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Sotheby’s θα πωληθεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά όργανα στην ιστορία της ροκ: η ειδικά κατασκευασμένη κιθάρα Kramer του 1982 του Έντι Βαν Χάλεν.

Με εκτιμώμενη τιμή 2-3 εκατομμύρια δολάρια, το όργανο θα πρωταγωνιστήσει στη δημοπρασία «Week Grails» του οίκου στη Νέα Υόρκη, μια νέα σειρά πωλήσεων συλλεκτικών αντικειμένων της ποπ κουλτούρας.

Η κιθάρα είναι κάτι περισσότερο από αναμνηστικό. Συνόδευσε τον κιθαρίστα στη σκηνή στη Φιλαδέλφεια, το Καράκας, το Σάο Πάολο και το Μπουένος Άιρες.

Μετά από χρόνια έντονης χρήσης, δωρήθηκε στον τεχνικό κιθάρας του συγκροτήματος Van Halen, ο οποίος αργότερα την πούλησε στον Μικ Μαρς των Mötley Crüe.

Ο Μαρς ηχογράφησε μέρη από το άλμπουμ του συγκροτήματος Dr. Feelgood του 1989 με την κιθάρα πριν τη αποσύρει από την κοινή θέα. Το μουσικό όργανο δεν έχει εμφανιστεί δημόσια για περισσότερα από 40 χρόνια.

Βαμμένη με σπρέι στις χαρακτηριστικές κόκκινες, μαύρες και άσπρες αφηρημένες ρίγες των Van Halen, ήταν μια βελτίωση του διάσημου σχεδίου του «Frankenstein» – ένας συνδυασμός τμημάτων Fender και Gibson που τον βοήθησε να αναπτύξει τον χαρακτηριστικό ήχο του.

Ο Έντι Βαν Χάλεν, ιδρυτικό μέλος των Van Halen ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής.

Πέθανε το 2020 σε ηλικία 65 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.

Στη δημοπρασία θα πωληθούν επίσης πρωτότυποι στίχοι του Μπομπ Ντίλαν για το τραγούδι «Subterranean Homesick Blues», το πρωτότυπο εξώφυλλο του άλμπουμ «It’s Only Rock ‘n Roll» των Rolling Stones και ένα κύμβαλο των Beatles που χρησιμοποιήθηκε σε ηχογραφήσεις στο στούντιο της δεκαετίας του 1960.

φωτογραφίες: Sotheby’s

Διαβάστε επίσης:

Το «όνειρο» του Orlando Bloom για τους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Dakota Johnson: Σπάνια εμφάνιση με τη μητέρα της, Melanie Griffith στην πρεμιέρα του «Splitsville» (videos)

Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη καρδιακή ανακοπή στη Χαλκιδική

Tom_Greenwood_2108_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στη Μύκονο (video)

xristina_aloupi
LIFESTYLE

Χριστίνα Αλούπη: Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου (Video)

Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:33
ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη καρδιακή ανακοπή στη Χαλκιδική

Tom_Greenwood_2108_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στη Μύκονο (video)

xristina_aloupi
LIFESTYLE

Χριστίνα Αλούπη: Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου (Video)

1 / 3