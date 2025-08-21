Dakota Johnson: Σπάνια εμφάνιση με τη μητέρα της, Melanie Griffith στην πρεμιέρα του «Splitsville» (videos)

Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Splitsville» έχοντας στο πλευρό της τη Μέλανι Γκρίφιθ.

Η 35χρονη ηθοποιός πήγε με την 68χρονη μητέρα της στην πρεμιέρα που έγινε στο AMC The Grove 14, στο Λος Άντζελες, όπως αναφέρει το People.

Μητέρα και κόρη πόζαραν χαμογελαστές, αγκαλιάστηκαν και μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή μπροστά στους φωτογράφους.

Dakota Johnson Makes Rare Joint Red Carpet Appearance with Mom Melanie Griffith for the Premiere of Her Movie 'Splitsville' https://t.co/NtNDuwBeSu — People Parents (@People_Parents) August 20, 2025

Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό στράπλες φόρεμα, ενώ η Μέλανι Γκρίφιθ επέλεξε ένα κομψό κοστούμι.

Η κοινή τους έξοδος είναι σπάνια, καθώς η τελευταία φορά που είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε επίσημη εκδήλωση ήταν τον Απρίλιο του 2023, σε προβολή του Roku show «SLIP» που είχε παραχθεί από την Τζόνσον. Νωρίτερα, είχαν εμφανιστεί μαζί το 2021 σε γεύμα και προβολή της ταινίας του Netflix «The Lost Daughter», όπου η Ντακότα Τζόνσον πρωταγωνιστούσε δίπλα στην Ολίβια Κόλμαν.

Στην πρεμιέρα του «Splitsville», η Ντακότα Τζόνσον φωτογραφήθηκε επίσης με τους συμπρωταγωνιστές της Ντέιβιντ Καστανιέντα, Ο-Τι Φάγκμπενλ, Άντρια Αρζόνα, Κάιλ Μάρβιν, Νίκολας Μπράουν και Τζέσικα Ματουρίν, καθώς και με τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Μάικλ Άντζελο Κοβίνο, που συμμετέχει επίσης στην ταινία.

Το «Splitsville» αφηγείται την ιστορία δύο ζευγαριών που δοκιμάζουν τα όρια των σχέσεών τους όταν μπαίνουν στον πειρασμό της μη μονογαμίας.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, βλέπουμε την Άσλεϊ (Άντρια Αρζόνα) να παραδέχεται στον σύζυγό της, Κάρεϊ (Κάιλ Μάρβιν), ότι τον απάτησε και θέλει διαζύγιο.

Ο Κάρεϊ ζητά στήριξη από τους φίλους του, την Τζούλι (Ντακότα Τζόνσον) και τον Πολ (Μάικλ Άντζελο Κοβίνο), που του αποκαλύπτουν ότι είναι σε ανοιχτό γάμο. Όταν ο Κάρεϊ έρχεται πιο κοντά με την Τζούλι, οι ισορροπίες καταρρέουν…

Διαβάστε επίσης:

Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ

Jennifer Lopez: Εκθαμβωτική ξανθιά στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Ozzy Osbourne: Γιατί το BBC ανέβαλε την προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή του