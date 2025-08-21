Jennifer Lopez: Εκθαμβωτική ξανθιά στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εκθαμβωτική είναι η Τζένιφερ Λόπεζ στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας Kiss Of The Spider Woman, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ανήμερα της πρώτης «επετείου» του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας.
Ενθουσιώδη σχόλια προκάλεσε και το διαφορετικό look της 56χρονης τραγουδίστριας καθώς η Λόπεζ εμφανίζεται στην ταινία (και ως) ξανθιά.
«Ουάου, η ξανθιά Τζένι μου αρέσει», «είναι σαν την Τζιν Χάρλοου αναμεμειγμένη με την Γκουέν Στεφάνι» ήταν ορισμένα από τα σχόλια με κάποιους να εκτιμούν ότι η JLo μοιάζει πολύ με τη Μαντόνα της δεκαετίας του 1990: «Ποτέ δεν πίστευα ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θα μπορούσε να μοιάζει με τη Μαντόνα, αλλά μοιάζει».
Η ταινία Kiss of the Spider Woman θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου.
