Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεταξύ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό Intervision 2025, τη ρωσική εκδοχή της Eurovision, δήλωσε ο Alexander Alimov, Διευθυντής του Τμήματος Πολυμερούς Ανθρωπιστικής Συνεργασίας και Πολιτιστικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

Είκοσι μία χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο Intervision, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Alexander Alimov, σύμφωνα με το TASS.

«Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η Δημοκρατία της Ινδίας, η Δημοκρατία του Καζακστάν, το Κράτος του Κατάρ, η Δημοκρατία της Κένυας, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Δημοκρατία της Κολομβίας, η Δημοκρατία της Κούβας, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Δημοκρατία της Σερβίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Αιθιοπίας, η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής», είπε ο διπλωμάτης απαριθμώντας όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Προηγουμένως είχε ανακοινωθεί μια λίστα με 19 χώρες, στις οποίες προστέθηκαν η Κένυα και η Αιθιοπία. Ο Alimov σημείωσε ότι οι διοργανωτές βασίζονται επίσης στη «δημιουργική συμμετοχή ενός ερμηνευτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Δυστυχώς, δεν κατέληξαν όλες οι χώρες που προσκαλέσαμε στη λίστα μας», πρόσθεσε ο διευθυντής του τμήματος MFA. «Αλλά πρέπει να πω ότι δεν αρνηθήκαμε ούτε μία για πολιτικούς λόγους. Το μόνο που ελήφθη υπόψη ήταν η συμμόρφωση του καλλιτέχνη με τη μορφή, την ιδέα, τα υψηλά μουσικά προσόντα και ορισμένα ζητήματα ημερολογίου, αποκλίσεις στο πρόγραμμα και άλλα θέματα». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι «υπάρχει προφανώς παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μορφή» και χώρες από όλες τις περιοχές του κόσμου θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

«Μπορεί να υπάρξουν κάποιες ακόμη ευχάριστες εκπλήξεις στον χρόνο που απομένει πριν από την προετοιμασία του διαγωνισμού. Γενικά, πρόκειται για μια “έκρηξη”», δήλωσε ο διπλωμάτης.

