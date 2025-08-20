Ο Taylor Sheridan και το νέο κινηματογραφικό στούντιο στο Τέξας

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός, Τέιλορ Σέρινταν επέλεξε το Τέξας την πολιτεία από την οποία κατάγεται για τα γυρίσματα αρκετών παραγωγών του.

Τώρα σε συνεργασία με την Paramount θα δημιουργήσει κέντρο κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών έκτασης 42.000 τετραγωνικών μέτρων στις εγκαταστάσεις AllianceTexas του δισεκατομμυριούχου Ρος Περό Τζ. στο Φορτ Γουόρθ.

Με τη συνεργασία μεταξύ της Paramount, των SGS Studios του Σέρινταν και της Hillwood του Περό θα ανεγερθεί το μεγαλύτερο στούντιο παραγωγής στην πολιτεία του Τέξας.

Το νέο κέντρο παραγωγών των SGS Studios δημιουγείται μετά την ανακοίνωση της προσπάθειας των αρχών στο Τέξας να ενισχύσουν την παρουσία του Χόλιγουντ στην πολιτεία. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η νομοθετική εξουσία έδωσε το πράσινο φως για την παροχή κινήτρων για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές ύψους έως και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Το Τέξας προσφέρει κάτι σπάνιο: τον χώρο για μεγάλα όνειρα, την ελευθερία για γρήγορη οικοδόμηση και μια κοινότητα που εξακολουθεί να πιστεύει ότι η αφήγηση έχει σημασία, υπογράμμισε ο Τέιλορ Σέρινταν, συνδημιουργός των σειρών «Yellowstone», «1883» και «Landman».

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία το Τέξας μπορεί να γίνει μια παγκόσμια δύναμη στη βιομηχανία του κινηματογράφου και το βόρειο Τέξας προσφέρει την τοποθεσία και τους πόρους για να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη» δήλωσε ο πρόεδρος της Hillwood, Μάικ Μπέρι.

