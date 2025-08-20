Chris Martin: Το σχόλιο του frontman των Coldplay για το «φιάσκο» με τον CEO της Astronome

Ο Κρις Μάρτιν ξεκαθάρισε ότι οι Coldplay δεν πρόκειται να σταματήσουν τη διάσημη kiss cam στα live τους, παρά το πρόσφατο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε σε συναυλία τους στη Βοστώνη, όταν η κάμερα πρόδωσε μια μυστική σχέση δύο κορυφαίων στελεχών της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Astronomer.

Όπως αναφέρει η New York Post, κατά τη διάρκεια της νέας συναυλίας των Coldplay στο Craven Park, στο Κίνγκστον της Αγγλίας, ο 48χρονος frontman αστειεύτηκε για το viral περιστατικό της Βοστώνης, όπου ο CEO Άντι Μπάιρον και η HR διευθύντρια Κριστίν Κάμποτ εκτέθηκαν σε απευθείας μετάδοση, αποκαλύπτοντας τη μυστική τους σχέση.

Chris Martin defends keeping Coldplay kiss cam in shows after Astronomer CEO ‘debacle’ https://t.co/WgjTgfvm1a pic.twitter.com/W8IkeyeNHW — New York Post (@nypost) August 19, 2025

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Πολλοί έχετε φτιάξει πανό, οπότε θα τα διαβάσω και μετά θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Κρις Μάρτιν, ευχαριστώντας έναν fan που είχε παρευρεθεί και στη συναυλία της Βοστώνης. «Εντάξει, ευχαριστώ που ήρθες ξανά μετά από εκείνο το φιάσκο».

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η kiss cam δεν πρόκειται να κοπεί: «Το κάνουμε χρόνια. Ζωή είναι, σου πετάει λεμόνια και πρέπει να κάνεις λεμονάδα. Οπότε θα συνεχίσουμε, γιατί έτσι συναντάμε εσάς».

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Ιουλίου, στο Gillette Stadium,η κάμερα έπιασε τον Άντι Μπάιρον να αγκαλιάζει την Κριστίν Κάμποτ. Ο Κρις Μάρτιν, χωρίς να γνωρίζει την πραγματικότητα, σχολίασε χαριτολογώντας: «Ή έχουν σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί». Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα στο πλάνο δεν ήταν η σύζυγος του CEO προκαλώντας σχόλια σε ολόκληρο τον πλανήτη…

