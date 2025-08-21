search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:03
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 08:24

Ozzy Osbourne: Γιατί το BBC ανέβαλε την προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

21.08.2025 08:24
OzzyOsbourne

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 76 ετών, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι».

Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει στιγμιότυπα με τη σύζυγό του Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά τους Κέλι και Τζακ, καθώς ο μουσικός προετοιμαζόταν να δώσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ, η οποία διοργανώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στην εφημερίδα «The Independent»: «Η ταινία έχει μετατεθεί στο πρόγραμμα και θα επιβεβαιώσουμε τις νέες λεπτομέρειες μετάδοσης εν ευθέτω χρόνω». Σε νέα ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 19 Αυγούστου αναφέρεται: «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Όσμπορν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένει λίγο περισσότερο προτού προβληθεί αυτή η πολύ ξεχωριστή ταινία. Η νέα ημερομηνία [μετάδοσης] θα επιβεβαιωθεί σύντομα».

Οι εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ, Μπεν Γουίκς και Κόλιν Μπαρ δήλωσαν «ήταν απίστευτο προνόμιο που πέρασαν τα τελευταία χρόνια με τον Όζι, καθώς και με τη Σάρον, τον Τζακ και την Κέλι».

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Η ετυμηγορία» – Όταν τα κλισέ γίνονται ανατρεπτικά

Intervision 2025: Οι ΗΠΑ μεταξύ 21 χωρών που συμμετέχουν στη ρωσική Eurovision – «Δεν είπαμε όχι σε ούτε μία για πολιτικούς λόγους»

Tom Cruise: Εντυπωσιακό βίντεο με τις επικίνδυνες σκηνές στα γυρίσματα του Mission Impossible

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
frank_caprio
MEDIA

Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)

karavatou_katerina_ndp
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

fantasmata new
MEDIA

Star: Σειρές μυθοπλασίας στη λογική «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για τη σεζόν 2025-2026

mitsotakis_tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άτυπη «κόντρα» Μητσοτάκη – Τσίπρα

DylanWalsh
LIFESTYLE

Dylan Walsh: Σοβαρό τροχαίο για τον ηθοποιό του «Nip/Tuck»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:02
frank_caprio
MEDIA

Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)

karavatou_katerina_ndp
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

fantasmata new
MEDIA

Star: Σειρές μυθοπλασίας στη λογική «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για τη σεζόν 2025-2026

1 / 3