Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ, ή DMZ Docs, πλατφόρμα που διερευνά παγκόσμια ζητήματα όπως η ειρήνη, η κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα και διοργανώνεται κοντά στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη Κορέας (DMZ) που χωρίζει τη Κορεατική Χερσόνησο σε δυο μέρη, στη Βόρεια και Νότια Κορέα, πρόκειται να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο.

Ο Chang Hae-rang, διευθυντής του Φεστιβάλ, δήλωσε ότι η φετινή έκδοση εξετάζει τον ρόλο του Φεστιβάλ εν μέσω της ανεπίλυτης βίας και του μίσους στον κόσμο.

«Μέσω αυτού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, συζητάμε πώς να ξεπεράσουμε τα ζητήματα βίας και μίσους που η παγκόσμια κοινωνία δεν έχει ακόμη λύσει» δήλωσε ο Chang κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σεούλ.

Από την έναρξή του το 2009, το DMZ Docs έχει γίνει μια σημαντική εκδήλωση που χρησιμοποιεί τα διαιρεμένα σύνορα ως φόντο για να συζητήσει παγκόσμια ζητήματα όπως ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, οι πρόσφυγες, το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ θα πραγματοποιηθεί στο Paju και το Goyang, στην επαρχία Gyeonggi από τις 11 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Το θέμα του Φεστιβάλ φέτος είναι «Μια μέρα που θα θέλαμε να ζήσουμε». Με αυτό το σύνθημα, θα προβληθούν 143 προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες από 50 χώρες.

Η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ είναι το ντοκιμαντέρ «Mr. Nobody Against Putin» σε σκηνοθεσία των Ντέιβιντ Μπορενστάιν και Πάβελ Ταλάνκιν, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς του 2025.

