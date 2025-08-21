search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:26
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 09:07

Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ

21.08.2025 09:07
dmz_docs

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ, ή DMZ Docs, πλατφόρμα που διερευνά παγκόσμια ζητήματα όπως η ειρήνη, η κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα και διοργανώνεται κοντά στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη Κορέας (DMZ) που χωρίζει τη Κορεατική Χερσόνησο σε δυο μέρη, στη Βόρεια και Νότια Κορέα, πρόκειται να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο.

Ο Chang Hae-rang, διευθυντής του Φεστιβάλ, δήλωσε ότι η φετινή έκδοση εξετάζει τον ρόλο του Φεστιβάλ εν μέσω της ανεπίλυτης βίας και του μίσους στον κόσμο.

«Μέσω αυτού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, συζητάμε πώς να ξεπεράσουμε τα ζητήματα βίας και μίσους που η παγκόσμια κοινωνία δεν έχει ακόμη λύσει» δήλωσε ο Chang κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σεούλ.

Από την έναρξή του το 2009, το DMZ Docs έχει γίνει μια σημαντική εκδήλωση που χρησιμοποιεί τα διαιρεμένα σύνορα ως φόντο για να συζητήσει παγκόσμια ζητήματα όπως ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, οι πρόσφυγες, το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ θα πραγματοποιηθεί στο Paju και το Goyang, στην επαρχία Gyeonggi από τις 11 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Το θέμα του Φεστιβάλ φέτος είναι «Μια μέρα που θα θέλαμε να ζήσουμε». Με αυτό το σύνθημα, θα προβληθούν 143 προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες από 50 χώρες.

Η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ είναι το ντοκιμαντέρ «Mr. Nobody Against Putin» σε σκηνοθεσία των Ντέιβιντ Μπορενστάιν και Πάβελ Ταλάνκιν, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς του 2025.

Διαβάστε επίσης:

Jennifer Lopez: Εκθαμβωτική ξανθιά στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Ozzy Osbourne: Γιατί το BBC ανέβαλε την προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Κριτική ταινίας: «Η ετυμηγορία» – Όταν τα κλισέ γίνονται ανατρεπτικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Μελόνι προωθεί ιταλικό σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία

gaza_offensive_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Για «εξαντλημένο» στρατό του Ισραήλ και «θανατική καταδίκη» των ομήρων μιλά το CNN (Video, σκληρές εικόνες)

frank_caprio
MEDIA

Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)

karavatou_katerina_ndp
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:26
eydap new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Μελόνι προωθεί ιταλικό σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία

gaza_offensive_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Για «εξαντλημένο» στρατό του Ισραήλ και «θανατική καταδίκη» των ομήρων μιλά το CNN (Video, σκληρές εικόνες)

1 / 3