Φώτης Σπύρος: Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι – Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως κι εγώ

Για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αλλά και την δύσκολη σχέση με τον πατέρα του μίλησε ο Φώτης Σπύρος.

Ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή του στο On Time, ανέφερε πως αντιλήφθηκε αρκετά νωρίς ότι ήταν ομοφυλόφιλος κάτι, που όπως εξομολογήθηκε δημιούργησε ρήξη ανάμεσα σε εκείνον και στον πατέρα του.

«Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του 20. Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου» είπε χαρακτηριστικά.
Αναφέρθηκε επίσης στην κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα του, ο οποίος δεν μπορούσε να αποδεχθεί πως ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος.

«Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο. Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο» ανέφερε.

Για τον αλκοολισμό είπε πως είχε άσχημη συμπεριφορά απέναντι σε αγαπημένα του πρόσωπα κι έτσι μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

«Εκδήλωσα άσχημη συμπεριφορά στην αδελφή μου. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, με συγχώρεσε. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχα άσχημη συμπεριφορά. Ένας αλκοολικός είναι η χειρότερη εκδοχή του εαυτού του, που αυτό σημαίνει ότι είναι ψεύτης, κλέφτης, χειριστικός, απατεώνας, βρομιάρης και μπορεί πολύ εύκολα να κάνει κακό για να εξασφαλίσει χρήματα για να πιει. Δεν αγαπάει, δεν αναγνωρίζει πρόσωπα. Είναι άρρωστος. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, εδώ και δέκα χρόνια, καθαρός πια, πήγα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ζήτησα συγγνώμη. Άλλοι με συγχώρεσαν και άλλοι όχι».

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 56χρονη νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα – Κατέρρευσε καθώς αναζητούσε βοήθεια

fotia-dervenoxoria
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, επιχειρούν και εναέρια

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Παξών για τον πνιγμό της 4χρονης: «Αγνοούνταν για 1 ώρα» – Στον εισαγγελέα η μητέρα της

feretro-simaia-vesyropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο – Πλήθος κόσμου στη κηδεία του (pics)

trump 5554- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πίεσε την Intel να παραχωρήσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 10% των μετοχών της

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

