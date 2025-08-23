Φώτης Σπύρος: Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι – Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως κι εγώ

Για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αλλά και την δύσκολη σχέση με τον πατέρα του μίλησε ο Φώτης Σπύρος.

Ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή του στο On Time, ανέφερε πως αντιλήφθηκε αρκετά νωρίς ότι ήταν ομοφυλόφιλος κάτι, που όπως εξομολογήθηκε δημιούργησε ρήξη ανάμεσα σε εκείνον και στον πατέρα του.

«Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του 20. Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης στην κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα του, ο οποίος δεν μπορούσε να αποδεχθεί πως ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος.

«Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο. Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο» ανέφερε.

Για τον αλκοολισμό είπε πως είχε άσχημη συμπεριφορά απέναντι σε αγαπημένα του πρόσωπα κι έτσι μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

«Εκδήλωσα άσχημη συμπεριφορά στην αδελφή μου. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, με συγχώρεσε. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχα άσχημη συμπεριφορά. Ένας αλκοολικός είναι η χειρότερη εκδοχή του εαυτού του, που αυτό σημαίνει ότι είναι ψεύτης, κλέφτης, χειριστικός, απατεώνας, βρομιάρης και μπορεί πολύ εύκολα να κάνει κακό για να εξασφαλίσει χρήματα για να πιει. Δεν αγαπάει, δεν αναγνωρίζει πρόσωπα. Είναι άρρωστος. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, εδώ και δέκα χρόνια, καθαρός πια, πήγα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ζήτησα συγγνώμη. Άλλοι με συγχώρεσαν και άλλοι όχι».

