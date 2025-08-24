search
LIFESTYLE

24.08.2025 10:27

Στο ψυχιατρείο ο Lil Nas X – Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους του Λος Άντζελες μετά από «κοκτέιλ» ναρκωτικών (Video)

24.08.2025 10:27
LIL NAS X (1)

Το κατώφλι ψυχιατρικής πτέρυγας νοσοκομείου πέρασε τα προηγούμενα 24ωρα ο Lil Nas X. Ο 26χρονος ράπερ εντοπίστηκε να περπατά στη μέση του δρόμου φορώντας μόνο ένα λευκό εσώρουχο και καουμπόικες μπότες, με τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν να κάνουν λόγο για πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εμφάνισε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/8), κυκλοφορώντας σε κεντρικό δρόμο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα κάτοικοι της περιοχής να καλέσουν την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν ξένα Μέσα, μάρτυρες δηλώνουν ότι είδαν έναν γυμνό άντρα να κατεβαίνει τον δρόμο, ενώ όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, εκείνος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους πριν ακινητοποιηθεί και του περάσουν χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τους διασώστες πως επρόκειτο για πιθανή υπερβολική δόση, με αποτέλεσμα ο Lil Nas X να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο ράπερ ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για το περιστατικό.

Σε βίντεο από το σημείο, το οποίο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός και δημοσίευσε το «TMZ» αλλά και στο TikTok, ο ράπερ φαίνεται να τραγουδά, να μιλά συνεχώς για ένα πάρτι, να ποζάρει και να ζητά επίμονα το κινητό του.

Σε άλλο στιγμιότυπο, o Lil Nas X φαίνεται να βάζει έναν πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι του. «Μην αργήσεις στο πάρτι απόψε», ακούγεται να λέει στο άτομο που τον βιντεοσκοπούσε. «Ξέρεις πού θα γίνει», πρόσθεσε, όταν τον ρωτούσαν για το μέρος. Κάποια άλλη στιγμή είπε: «Δεν σου είπα να αφήσεις το τηλέφωνο κάτω; Δώσε μου το κινητό σου! Σιχαίνομαι τα κινητά! Ωχ, κάποιος θα χρειαστεί να πληρώσει γι’ αυτό!».

