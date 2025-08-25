search
Η Claudia Schiffer συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα (photos)

Τις διακοπές της στην Ελλάδα συνεχίζει η Κλόντια Σίφερ.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, το μοντέλο από τη Γερμανία έκανε γνωστό ότι επισκέφτηκε για ακόμη ένα καλοκαίρι τη χώρα μας.

Με νέα ανάρτησή της στα social media την Κυριακή, δημοσίευσε φωτογραφίες της με ένα μακρύ φόρεμα σε ανοιχτή απόχρωση, σημειώνοντας στη λεζάντα «καλοκαιρινές νύχτες στην Ελλάδα».

Η Σίφερ δεν έχει αποκαλύψει σε ποια περιοχή ταξίδεψε, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της. Πέρυσι είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά της σε ελληνικό προορισμό, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε βρεθεί στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα την Κορώνη.

