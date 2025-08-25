search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
25.08.2025

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος φωτογραφίζεται με τον γιο του στη Μύκονο

25.08.2025 09:19
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κάνει διακοπές στη Μύκονο και μαζί του, βρίσκεται και ο γιος του.

Πατέρας και γιος έκαναν βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου όταν τους «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός του NDP.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)

ΣΙΝΕΜΑ

Έρχεται ταινία για τον Kobe Bryant από τη Warner

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Στο 1,5 δισ. ευρώ το ύψος των παροχών – Το ΥΠΟΙΚ… ορίζει τη μεσαία τάξη (Video)

MEDIA

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης από την ΕΡΤ

ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Συνεχίζει την προκλητική στάση του ο δράστης – «Αυτή φταίει, προκαλούσε»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Ενσυναίσθηση τέλος by Άκης Σκέρτσος, το κίνημα «free Gerapetritis», τα ζόρια της επιστροφής Τσίπρα και η έγνοια Ανδρουλάκη, και το μέτωπο κυβέρνησης με Κουτσούμπα

