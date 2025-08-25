Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

Σε προχωρημένες συζητήσεις είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Λευτέρη Πανταζή για συνεργασία στο “Fever” τη νέα σεζόν.

Οι δύο λαϊκοί τραγουδιστές αναμένεται να παρουσιάσουν στο κοινό μια διαφορετική αλλά ενδιαφέρουσα σύμπραξη που αναμένεται να ξεχωρίσει στα σχήματα του χειμώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από το προηγούμενο διάστημα, πριν την περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνακη.

