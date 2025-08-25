search
25.08.2025 16:33

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω», υποστηρίζει η οικογένεια σε νέα επιστολή

25.08.2025 16:33
mazonakis-new

«Η μητέρα και η αδερφή του Μαρία υπέβαλαν την αίτηση για τον εγκλεισμό, όχι η Βάσω», τονίζει η οικογέγεια του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη με επιστολή της προς τα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα ενημερώνουν πως η μητέρα του Κλειώ με την αδερφή του Μαρία και σε συμφωνία με τον πατέρα του προχώρησαν στην αίτηση για την ακούσια εξέταση που οδήγησε στον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο για τέσσερις ημέρες.

Ωστόσο ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του δήλωνε πως όλα έγιναν λόγω της δικαστικής του διαμάχης με την αδερφή του, Βάσω, κάτι που η υπόλοιπη οικογένεια διαψεύδει στην επιστολή της.

Όλη η επιστολή της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη. Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της. Ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως. Η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη. Αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της. Και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».

