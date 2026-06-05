Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ υπενοικίαζε βασιλικές εξοχικές κατοικίες και έβγαζε εισόδημα

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίδσορ υπενοικίαζε και αποκόμιζε εισόδημα από τρία εξοχικά σπίτια στο κτήμα του στο Γουίνδσορ της Αγγλίας, αποκάλυψε την Παρασκευή μια ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίδσορ – γνωστός ως Πρίγκιπας Άντριου μέχρι που ο αδελφός του, Βασιλιάς Κάρολος Γ΄, του αφαίρεσε τους τίτλους του λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν – έζησε στη Βασιλική Στοά στο Γουίνδσορ για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η έκθεση, από την Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου (NAO), την εποπτική αρχή δημοσίων δαπανών, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πόσα έσοδα αποκόμισε από την υπενοικίαση των εξοχικών σπιτιών.

Ο ίδιος πλήρωσε μόλις 1 εκατομμύριο λίρες προκαταβολικά για 75ετή μίσθωση το 2003 και ένα υποτυπώδες ενοίκιο – ένα συμβολικό, αμελητέο ποσό – για να ζήσει στην έπαυλη των 30 δωματίων και στο κτήμα που το περιβάλλει.

Πλήρωσε επίσης 7,5 εκατομμύρια λίρες για την ανακαίνιση του καταλύματος, ένα ποσό που, σύμφωνα με την έκθεση, μείωσε την προκαταβολή.

Μια τέτοια οικονομικά ευνοϊκή ρύθμιση τέθηκε υπό νέο έλεγχο το περασμένο φθινόπωρο, τις εβδομάδες αφότου η στενή σχέση του Μαουντμπάντεν με τον Επστάιν αναδείχθηκε για άλλη μια φορά, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε τα έγγραφα που κατείχε σχετικά με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίδσορ ερευνάται επί του παρόντος από τη βρετανική αστυνομία για πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, ενώ ήταν εμπορικός απεσταλμένος τη δεκαετία του 2000. Η αστυνομία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μπορούσε επίσης να εξετάσει ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση στο πλαίσιο αυτών των ερευνών.

Οι αναφορές που περιγράφουν λεπτομερώς τα οικονομικά των ακινήτων της βασιλικής οικογένειας είναι σπάνιες – αυτή είναι η πρώτη που δημοσιεύεται εδώ και 20 χρόνια.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίδσορ θα μπορούσε επίσης να δικαιούται αποζημίωση λίγο πάνω από 300.000 λίρες, καθώς αναγκάστηκε να μετακομίσει πρόωρα από τη Βασιλική Στοά, ανέφερε η έκθεση. Ωστόσο, μια πηγή από το παλάτι δήλωσε ότι είναι απίθανο να καταβληθεί αυτό το ποσό λόγω του πιθανού κόστους των εργασιών επισκευής που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο ακίνητο.

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι οι κόρες του Μαουντμπάτεν-Γουίδσορ, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία, οι οποίες δεν εργάζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, ζουν σε βασιλικά παλάτια με τα ενοίκια τους να πληρώνονται από τον βασιλιά Κάρολο, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του εισόδημα. Παρόμοια ρύθμιση υπάρχει για τον πρίγκιπα Μιχαήλ του Κεντ, ξάδερφο της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, και τη σύζυγό του.

Αυτά τα τρία ακίνητα συνήθως ενοικιάζονται στο 60% της αξίας τους στην αγορά, καθώς βρίσκονται εντός μιας ασφαλούς περιφραγμένης περιοχής, περιορίζοντας το ποιος μπορεί να ζήσει εκεί, ανέφερε η έκθεση. Ωστόσο, η πολιτική αυτή «δεν ακολουθείται πάντα αυστηρά», πρόσθεσε η έκθεση, και μέχρι το 2026 το ενοίκιο για την Βεατρίκη και την Ευγενία είχε καθοριστεί χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις στην αγορά από το 2020 και το 2018, αντίστοιχα.

Άλλα 145 ακίνητα που ανήκουν στο Βασιλικό Οικογενειακό Συγκρότημα ενοικιάζονται στο προσωπικό, το οποίο πληρώνει το 16,7% του μισθού του για το κόστος διαμονής. Άλλα 32 είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση στην αγορά, και μερικά άλλα έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις για πρώην μακροχρόνιους υπαλλήλους. Συνολικά, αυτά τα ακίνητα απέφεραν 3,6 εκατομμύρια λίρες (4,8 εκατομμύρια δολάρια) σε εισόδημα πέρυσι.

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