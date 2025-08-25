John Cena: Το αγαπημένο σνακ του διάσημου ηθοποιού είναι ελληνικό (video)

Η σπανακόπιτα, η τραγανή ελληνική ζύμη με σπανάκι και τυρί, γυρίζει τον Τζον Σίνα (John Cena) πίσω στον μήνα του μέλιτος – και αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι κάτι περισσότερο από απλή τροφή.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Bon Appetit, ο διάσημος ηθοποιός και παλαιστής του WWE μίλησε για το πώς η σπανακόπιτα τον μεταφέρει πίσω στο ταξίδι του μέλιτος στη Σαντορίνι. «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα», είπε, περιγράφοντας πώς κάθε μπουκιά ξυπνά εικόνες από τα στενά του νησιού, το απέραντο γαλάζιο και τις στιγμές που μοιράστηκε με τη σύζυγό του.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο δοκίμαζε το πιάτο σχεδόν καθημερινά, σε διαφορετικές εκδοχές, από οικογενειακά φούρνους μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας.

