search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 17:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 16:26

John Cena: Το αγαπημένο σνακ του διάσημου ηθοποιού είναι ελληνικό (video)

25.08.2025 16:26
john-cena_2508_1920-1080_new
credit: AP

Η σπανακόπιτα, η τραγανή ελληνική ζύμη με σπανάκι και τυρί, γυρίζει τον Τζον Σίνα (John Cena) πίσω στον μήνα του μέλιτος – και αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι κάτι περισσότερο από απλή τροφή.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Bon Appetit, ο διάσημος ηθοποιός και παλαιστής του WWE μίλησε για το πώς η σπανακόπιτα τον μεταφέρει πίσω στο ταξίδι του μέλιτος στη Σαντορίνι. «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα», είπε, περιγράφοντας πώς κάθε μπουκιά ξυπνά εικόνες από τα στενά του νησιού, το απέραντο γαλάζιο και τις στιγμές που μοιράστηκε με τη σύζυγό του.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο δοκίμαζε το πιάτο σχεδόν καθημερινά, σε διαφορετικές εκδοχές, από οικογενειακά φούρνους μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας.

Διαβάστε επίσης:

Νατάσσα Μποφίλιου: «Σήκωσε το γάντι» και απαντά στις προσβολές με… insta story (Photo)

Αλεξάνδρα Νίκα: Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Παυλίνα Κωνσταντάρα: Το συγκινητικό «αντίο» στον πατέρα της – «Μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GYNAIKOKTONIA_VOLOS_COUPLE_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, ήθελα μόνο να την τρομάξω», λέει ο 40χρονος δράστης

dimitris-konstantaras_2508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του δημοσιογράφου

ELGA
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΓΑ όπως ΟΠΕΚΕΠΕ; Έλεγχοι μετά από καταγγελίες για πλασματικές αποζημιώσεις – Δεν φοβόμαστε, λέει ο Λυκουρέντζος

01
ADVERTORIAL

Αυλαία για το 9ο Φεστιβάλ ΑΝΩ με κορυφαίες στιγμές και σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον

valerii_zaluzhnyi_0905_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Guardian αποκαλύπτει: Σύμμαχοι της Ουάσιγκτον εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ζελένσκι – Ο ρόλος του Βανς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 17:24
GYNAIKOKTONIA_VOLOS_COUPLE_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, ήθελα μόνο να την τρομάξω», λέει ο 40χρονος δράστης

dimitris-konstantaras_2508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του δημοσιογράφου

ELGA
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΓΑ όπως ΟΠΕΚΕΠΕ; Έλεγχοι μετά από καταγγελίες για πλασματικές αποζημιώσεις – Δεν φοβόμαστε, λέει ο Λυκουρέντζος

1 / 3