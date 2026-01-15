search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 15:32
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

15.01.2026 13:42

Τραϊάνα Ανανία: «Στην Ελλάδα το ταλέντο δεν είναι προϋπόθεση για να σε επιλέξουν σε δουλειά» (Video)

15.01.2026 13:42
traiana-anania-new

Περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον καλλιτεχνικό χώρο κατήγγειλε η Τραϊάνα Ανανία, επισημαίνοντας ότι τόσο τα περιστατικά αυτά όσο και οι καλλιτέχνες απ’ όπου προέρχονται είναι γνωστά σε πολλούς οι οποίοι, ωστόσο, σιωπούν από φόβο, καθώς δεν έχουν τη δύναμη να αντιδράσουν.

Καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή της, η ηθοποιός και τραγουδίστρια διηγήθηκε, μάλιστα, ένα περιστατικό που αφορά την ίδια, υποστηρίζοντας ότι πασίγνωστος τραγουδιστής δεν την επέλεξε λέγοντας: «αυτήν δεν θα την πάρω, γιατί αν της κάνω κάτι θα το μάθει το πανελλήνιο».

Τόνισε, δε, ότι μετά από δική της έρευνα, ο άνθρωπος αυτός -τραγούδια του οποίου ακούγονται καθημερινά στο ραδιόφωνο, καθώς έχει τεράστια πορεία δισκογραφικά- επιλέγει τραγουδίστριες που δεν έχουν δύναμη και αναγνωρισιμότητα, ενώ «τις διώχνει νύχτα αν δεν του κάνουν τα θελήματα», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Άκου ένα βαρύ πράγμα, λοιπόν. Εγώ πέρυσι πήγα σε μια οντισιόν. Ήθελε να δουλέψουμε μαζί γιατί δεν είχε καταλάβει ότι είμαι εγώ η Τραϊάνα. Και μετά λέει: “αυτήν δεν θα την πάρω, γιατί άμα της κάνω κάτι θα το μάθει το πανελλήνιο”. Το είπε στον άνθρωπο που με πήγε. Μετά έκανα μια έρευνα και έμαθα ότι ο συγκεκριμένος επιλέγει στα προγράμματά του κοπέλες που δεν έχουν δύναμη και τις διώχνει νύχτα επειδή δεν του κάνουν τα θελήματα. Δεν μπορούν να ξεσκεπαστούν εύκολα όταν η “τάδε”, όχι επώνυμη, φύγει νύχτα επειδή δεν έκανε αυτό που ήθελε αυτός. Η καριέρα της θα τελείωνε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

