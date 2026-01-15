Ξεσπά η Ναταλί Κάκκαβα – «Τι είναι αυτά; Είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας;» (Video)

Σε μια χειμαρρώδη ανάρτηση προχώρησε η Ναταλί Κάκκαβα, το βράδυ της Τετάρτης (14/1), μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την ταλαιπωρία μιας συνδημότισσάς της.

Ειδικότερα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο, η παρουσιάστρια του OPEN εμφανίστηκε αγανακτισμένη για το γεγονός ότι μια συμπολίτης της έσπασε το ισχίο της και μετά από μια ολόκληρη ώρα, το ασθενοφόρο δεν την είχε παραλάβει, ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Είμαι έξαλλη πραγματικά, τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθω. Εδώ και μια ώρα μια συμπολίτης μας έσπασε το ισχίο της. Έχουν καλέσει οι άνθρωποι εδώ και μια ώρα στο 166 να έρθει ασθενοφόρο και δεν έχει ξεκινήσει καν να έρχεται! Σε Μπανανία ζούμε, κύριοι; Που ζούμε; Στο Λαγονήσι βρισκόμαστε, μόλις 40 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας. Ψάχνουμε, τώρα, να βρούμε ιδιωτικό ασθενοφόρο, ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλον ενδεχομένως τρόπο για να μεταφερθεί η γυναίκα σε ένα νοσοκομείο γιατί πονάει και υποφέρει. Τι είναι αυτά; Είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας; Πού ζούμε, στην Ουγκάντα;”. Δηλαδή αν σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει το κράτος δίπλα μας, να έρθει ασθενοφόρο να μετακινήσει την γυναίκα η οποία υποφέρει… αν είχε πάθει την καρδιά της και κινδύνευε η ζωή της, από λεπτό σε λεπτό, τι θα γινόταν; Τι είναι αυτή η κατάσταση; Δεν ντρεπόμαστε; Και λεγόμαστε οργανωμένο κράτος και κατά τ’ άλλα τα έχουμε λύσει όλα; Εδώ σας θέλουμε, κύριοι! Σε θέματα υγείας! Εδώ και μία ώρα» ακούγεται να λέει στο βίντεο, εμφανώς αναστατωμένη.

