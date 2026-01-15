search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 10:43

Ξεσπά η Ναταλί Κάκκαβα – «Τι είναι αυτά; Είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας;» (Video)

15.01.2026 10:43
natali-kakkava-new

Σε μια χειμαρρώδη ανάρτηση προχώρησε η Ναταλί Κάκκαβα, το βράδυ της Τετάρτης (14/1), μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την ταλαιπωρία μιας συνδημότισσάς της.

Ειδικότερα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο, η παρουσιάστρια του OPEN εμφανίστηκε αγανακτισμένη για το γεγονός ότι μια συμπολίτης της έσπασε το ισχίο της και μετά από μια ολόκληρη ώρα, το ασθενοφόρο δεν την είχε παραλάβει, ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Είμαι έξαλλη πραγματικά, τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθω. Εδώ και μια ώρα μια συμπολίτης μας έσπασε το ισχίο της. Έχουν καλέσει οι άνθρωποι εδώ και μια ώρα στο 166 να έρθει ασθενοφόρο και δεν έχει ξεκινήσει καν να έρχεται! Σε Μπανανία ζούμε, κύριοι; Που ζούμε; Στο Λαγονήσι βρισκόμαστε, μόλις 40 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας. Ψάχνουμε, τώρα, να βρούμε ιδιωτικό ασθενοφόρο, ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλον ενδεχομένως τρόπο για να μεταφερθεί η γυναίκα σε ένα νοσοκομείο γιατί πονάει και υποφέρει. Τι είναι αυτά; Είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας; Πού ζούμε, στην Ουγκάντα;”. Δηλαδή αν σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει το κράτος δίπλα μας, να έρθει ασθενοφόρο να μετακινήσει την γυναίκα η οποία υποφέρει… αν είχε πάθει την καρδιά της και κινδύνευε η ζωή της, από λεπτό σε λεπτό, τι θα γινόταν; Τι είναι αυτή η κατάσταση; Δεν ντρεπόμαστε; Και λεγόμαστε οργανωμένο κράτος και κατά τ’ άλλα τα έχουμε λύσει όλα; Εδώ σας θέλουμε, κύριοι! Σε θέματα υγείας! Εδώ και μία ώρα» ακούγεται να λέει στο βίντεο, εμφανώς αναστατωμένη.

Διαβάστε επίσης:

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας – Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

Η Έλενα Παπαρίζου πιο σέξι από ποτέ – Η εμφάνιση επί σκηνής με κορσέ, καλτσοδέτα και περούκα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jennifer-lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

sick_man_new
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

troxaio_sitia_giannis
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

ekav_3
ΥΓΕΙΑ

Ενισχύεται ο στόλος του ΕΚΑΒ με 255 καινούργια ασθενοφόρα, προσλήψεις και νέα ελικόπτερα – Ξεκινάει η διακομιδή ψυχιατρικών ασθενών (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:05
jennifer-lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

sick_man_new
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

1 / 3