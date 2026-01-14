search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 22:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 19:45

Η Έλενα Παπαρίζου πιο σέξι από ποτέ – Η εμφάνιση επί σκηνής με κορσέ, καλτσοδέτα και περούκα (Video)

14.01.2026 19:45
paparizou

Ένα απόσπασμα από το act της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται δημοσίευσε στο Instagram η Έλενα Παπαρίζου, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει εμφανίσεις με τον Τάκη Ζαχαράτο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το σόου «The Velvet Night» με στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα απόσπασμα από το σόου, όπου η ίδια εμφανίζεται επί σκηνής με στενό κορσέ, καλτσοδέτα, ψηλοτάκουνα μποτάκια και περούκα.

Η τραγουδίστρια καταγράφεται να ερμηνεύει το «Be Italian», και να «χορεύει» με αισθησιακό τρόπο, καθισμένη σε μία καρέκλα.

Διαβάστε επίσης:

Χούλιο Ιγκλέσιας: Σεξουαλική παρενόχληση σε live μετάδοση – Σάλος με βίντεο που φιλά παρουσιάστρια χωρίς τη θέλησή της

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: «Τη Θεοπούλα ήθελα να κάνω, όχι τη Ζουμπουλία – Με πέντε ατάκες μέσα στο επεισόδιο, το ίδιο γκελ»

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά – Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delcy rodrigez 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

trump mamdani oval grafeio 12 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

medvedef
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα την παραδώσουν

greenland-ice-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Η θεμελιώδης διαφωνία» για τη Γροιλανδία παραμένει μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Εντείνει την στρατιωτική της παρουσία η Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 21:56
delcy rodrigez 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

trump mamdani oval grafeio 12 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

1 / 3