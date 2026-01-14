Η Έλενα Παπαρίζου πιο σέξι από ποτέ – Η εμφάνιση επί σκηνής με κορσέ, καλτσοδέτα και περούκα (Video)

Ένα απόσπασμα από το act της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται δημοσίευσε στο Instagram η Έλενα Παπαρίζου, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει εμφανίσεις με τον Τάκη Ζαχαράτο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το σόου «The Velvet Night» με στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα απόσπασμα από το σόου, όπου η ίδια εμφανίζεται επί σκηνής με στενό κορσέ, καλτσοδέτα, ψηλοτάκουνα μποτάκια και περούκα.

Η τραγουδίστρια καταγράφεται να ερμηνεύει το «Be Italian», και να «χορεύει» με αισθησιακό τρόπο, καθισμένη σε μία καρέκλα.

