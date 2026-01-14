Χούλιο Ιγκλέσιας: Σεξουαλική παρενόχληση σε live μετάδοση – Σάλος με βίντεο που φιλά παρουσιάστρια χωρίς τη θέλησή της

Υπερβαίνει τα όρια on air ο Χούλιο Ιγκλέσιας σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τον δείχνει να φιλά παρουσιάστρια στο στόμα παρά την θέλησή της, σε παλαιότερη συνέντευξή του σε κανάλι της Αργεντινής.

Το βίντεο χρονολογείται από το 2004, όταν ο διάσημος τραγουδιστής – ο οποίος σήμερα κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από δύο γυναίκες πρώην υπαλλήλους του – ήταν καλεσμένος της Σουσάνα Χιμένες, μιας διάσημης παρουσιάστριας στην χώρα της Νότιας Αμερικής, στο ομώνυμο talk show της.



Στο βίντεο φαίνεται αρχικά, ο Ιγκλέσιας να αγκαλιάζει την παρουσιάστρια και να κάνει προσπάθειες να την φιλήσει στο στόμα. Όπως φαίνεται, την πιάνει σφιχτά με τα χέρια του από το κεφάλι προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει για να τη φιλήσει στο στόμα. Παρά τις έντονες κινήσεις της παρουσιάστριας, ο Ιγκλέσιας δεν πτοείται και τελικά καταφέρνει να τη φιλήσει, παρά τις διαμαρτυρίες της γυναίκας.

Ο Ιγκλέσιας, μάλιστα, καθώς κάθεται στον καναπέ της ζητάει επίμονα να κάτσει δίπλα του και τελικά με το ζόρι τα καταφέρνει. Τότε αποπειράται να της δώσει άλλο ένα φιλί στο στόμα με την Χιμένες να αντιδρά, προσπαθώντας να αποφύγει τον επιθετικό καλεσμένο της και επιστρέφει στην αρχική της θέση.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Η συνέντευξη του 2004 έρχεται στο προσκήνιο μετά τις κατηγορίες σε βάρος του 82χρονου σήμερα τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση δύο γυναικών υπαλλήλων του.



Η επίσημη καταγγελία έγινε την περασμένη Τρίτη στους εισαγγελείς του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, της Audiencia Nacional, με τον τραγουδιστή να κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση.



Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για μία οικιακή βοηθό και μία φυσικοθεραπεύτρια, που εργάζονταν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στην Καραϊβική, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από 5 χρόνια, το 2021, όταν εκείνος ήταν 77 ετών.



Η μία από τις δύο γυναίκες, η οποία παρουσιάζεται ως Ρεμπέκα για την προστασία της ταυτότητάς της, δήλωσε ότι ο Χούλιο Ιγκλέσιας τη φώναζε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της ημέρας και διείσδυε πρωκτικά και κολπικά με τα δάχτυλά του χωρίς τη συναίνεσή της. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε η ίδια, προσθέτοντας: «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα». Όπως εξήγησε, τα περιστατικά αυτά λάμβαναν χώρα συνήθως με την παρουσία και συμμετοχή μίας ακόμη εργαζόμενης του τραγουδιστή, η οποία ήταν προϊσταμένη της.

«Άγγιζε το στήθος μου παρά τη θέλησή μου»

Η δεύτερη γυναίκα που τον κατήγγειλε και παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Λάουρα, υποστηρίζει ότι ο Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της χωρίς την άδειά της και παρά τη θέλησή της. «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και άγγιξε τις θηλές μου», είπε, συμπληρώνοντας πως αντίστοιχο περιστατικό συνέβη και στην πισίνα της βίλας του τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας.



Και οι δύο γυναίκες ανέφεραν πως εργάζονταν σε ένα περιβάλλον ελέγχου, με τη Ρεμπέκα να επισημαίνει: «Αυτό το σπίτι θα έπρεπε να λέγεται το μικρό σπίτι του τρόμου, γιατί είναι ένας εφιάλτης – κάτι πραγματικά φρικτό». Πολλές φορές ο τραγουδιστής τους έκανε προσωπικές και αδιάκριτες ερωτήσεις. «Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;», «Έχεις κάνει επέμβαση στο στήθος;», φέρεται πως τις ρωτούσε, με τις καταγγέλλουσες να ισχυρίζονται ότι τους ζητούσε να δει το στήθος τους και πως πολλές φορές τις άγγιζε.

