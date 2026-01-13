Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του

Ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους, οι οποίες λένε ότι υπέστησαν «ακατάλληλα αγγίγματα, προσβολές και ταπείνωση… σε μια ατμόσφαιρα ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης».

Οι δύο γυναίκες – μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στην Καραϊβική στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες – ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το 2021.

Οι φερόμενες επιθέσεις ήρθαν στο φως στο τέλος μιας τριετούς κοινής έρευνας από την ισπανική ιστοσελίδα ειδήσεων elDiario.es και το ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univision Noticias, το οποίο συνέλεξε μαρτυρίες από 15 πρώην υπαλλήλους που εργάζονταν για τον 82χρονο τραγουδιστή από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως το 2023.

«Αυτές οι συνεντεύξεις περιγράφουν τις συνθήκες απομόνωσης των γυναικών, τις εργασιακές διαμάχες, την ιεραρχική δομή του προσωπικού και την τεταμένη ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον οξύθυμο χαρακτήρα του Ιγκλέσιας», ανέφερε το elDiario.es στο ρεπορτάζ του την Τρίτη.

«Οι δύο γυναίκες που ανέφεραν σεξουαλική επίθεση έδωσαν επανειλημμένες συνεντεύξεις για περισσότερο από ένα χρόνο και οι μαρτυρίες τους παρέμειναν συνεπείς καθ’ όλη τη διάρκεια. Οι δηλώσεις τους υποστηρίζονται από εκτεταμένα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες, αρχεία καταγραφής κλήσεων, μηνύματα WhatsApp, βίζες, ιατρικές γνωματεύσεις και άλλα έγγραφα».

Μία από τις γυναίκες, που αναφέρεται ως Ρεβέκκα για να προστατεύσει την ταυτότητά της, είπε ότι ο Ιγκλέσιας, ο οποίος ήταν 77 ετών τότε, την καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Είπε ότι στη συνέχεια την διείσδυε πρωκτικά και κολπικά με τα δάχτυλά του χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε στο elDiario.es και στο Univision Noticias. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Σύμφωνα με τη Ρεβέκκα, οι επιθέσεις συνήθως γίνονταν παρουσία – και με τη συμμετοχή – ενός άλλου υπαλλήλου του Ιγκλέσιας, ο οποίος ήταν ανώτερός της.

Μια άλλη γυναίκα, γνωστή με το ψευδώνυμο Λόρα, δήλωσε στα δύο μέσα ενημέρωσης ότι ο Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της χωρίς την άδειά της και ενάντια στη θέλησή της.

«Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και άγγιξε τις θηλές μου», είπε, προσθέτοντας ότι ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα και δίπλα στην πισίνα στη βίλα του τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα, ένα πολυτελές θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Και οι δύο γυναίκες είπαν ότι οι εργαζόμενοι υποβλήθηκαν σε μια τεταμένη και ελεγκτική ατμόσφαιρα και μίλησαν για το πώς ο Ιγκλέσιας «κανονικοποίησε την κακοποίηση». Η Ρεβέκκα είπε: «Αυτό το σπίτι θα έπρεπε να ονομάζεται το μικρό σπίτι του τρόμου επειδή είναι ένας εφιάλτης – κάτι πραγματικά φρικτό».

Οι αφηγήσεις πρώην εργαζομένων σχετικά με το σύστημα προσλήψεων αποκαλύπτουν μια διαδικασία που ξεκίνησε με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνονταν σε νεαρές γυναίκες. Οι υποψήφιες κλήθηκαν να δώσουν φωτογραφίες των προσώπων και ολόσωμες.

Η Ρεβέκκα και η Λόρα είπαν ότι ο Ιγκλέσιας τους έκανε προσωπικές ερωτήσεις λίγο μετά την άφιξή τους, όπως: «Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;» και «Έχεις κάνει χειρουργική επέμβαση στο στήθος;». Λένε ότι ζήτησε να δει το στήθος τους αρκετές φορές και επίσης το άγγιξε.

Το ElDiario.es ανέφερε αργότερα την Τρίτη ότι οι δύο γυναίκες είχαν υποβάλει επίσημη μήνυση στους εισαγγελείς του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, του Audiencia Nacional, κατηγορώντας τον Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση.

Δημοσιογράφοι του elDiario.es και της Univision κατέβαλαν επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσουν με τον Χούλιο Ιγκλέσιας και τον δικηγόρο του μέσω διαφόρων καναλιών, αλλά δεν έλαβαν απάντηση στις ερωτήσεις που στάλθηκαν μέσω email, τηλεφώνου και επιστολής.

Ωστόσο, η γυναίκα την οποία η Ρεβέκκα αναγνώρισε ως την πρώτη της επόπτρια στην έπαυλη στην Πούντα Κάνα – και με την οποία ισχυρίστηκε ότι είχε την πρώτη της σεξουαλική επαφή με τον Ιγκλέσιας – απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ανοησίες. Είπε ότι είχε μόνο «ευγνωμοσύνη, θαυμασμό και σεβασμό για τον μεγάλο καλλιτέχνη και άνθρωπο που είναι» και τον περιέγραψε ως «ταπεινό, γενναιόδωρο, έναν σπουδαίο κύριο και πολύ σεβαστό προς όλες τις γυναίκες».

Ο Ιγκλέσιας, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους κατά τη διάρκεια της εξηκονταετούς καριέρας του, δέχτηκε την υποστήριξη της Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, την δεξιά πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης.

«Γυναίκες δέχονται επιθέσεις και βιάζονται στο Ιράν με τη συνένοχη σιωπή της άκρας αριστεράς», έγραψε σε μήνυμά της στο X. «Η περιφέρεια της Μαδρίτης δεν θα συμβάλει ποτέ στην απαξίωση των καλλιτεχνών και ακόμη λιγότερο όταν πρόκειται για τον πιο καθολικό από όλους τους τραγουδιστές: τον Χούλιο Ιγκλέσιας».

