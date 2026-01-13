search
13.01.2026 14:12

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δηλώσεις από τη Μαρία Αντωνά προσπάθησε να αποσπάσει ρεπόρτερ του Breakfast@star, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να την αγνοεί επιδεικτικά, καθώς όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά δεν κοίταξε καν προς το μέρος της.

Η συμπεριφορά αυτή σχολιάστηκε από τους συντελεστές της εκπομπής οι οποίοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους, κάνοντας -μεταξύ άλλων- λόγο για ύφος που ούτε σταρ του Χόλιγουντ έχουν…

«Καλή χρονιά. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια» αρκέστηκε να πει η Μαρία Αντωνά η οποία μπήκε στο αυτοκίνητό της χωρίς να απαντήσει σε κάποια από τις ερωτήσεις που της τέθηκαν.

«Πολλές φορές και χωρίς να πεις κάτι, το ύφος είναι το βασικό. Το να μην κοιτάξεις καν τον δημοσιογράφο και ένα ύφος λες και είσαι, ξέρεις ρε παιδί μου, ένας σταρ του Χόλιγουντ, είναι προκλητικό! Η αλήθεια είναι ότι οι σταρ του Χόλιγουντ δεν κάνουν έτσι» είπε ο Ετεοκλής Παύλου, με την Ελένη Χατζίδου να προσθέτει:

«Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω πράγματα, έτσι, θα πω το εξής. Επειδή μας έχει συνηθίσει όπως πολύ καλά ανέφερες, Λιλή μου, σε πολύ ευγενική αντιμετώπιση όσον αφορά τους δημοσιογράφους και είναι μία πρώτη της κακή στιγμή, έτσι;».

