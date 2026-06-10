Μετά από 27 χρόνια η Cosmote αλλάζει όνομα και γίνεται Telekom

Ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα που γνώρισε η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών περνά οριστικά στην ιστορία. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας, το όνομα Cosmote αποχωρεί από το προσκήνιο, καθώς ο ΟΤΕ προχωρά στη μετονομασία της Cosmote Telekom σε Telekom, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πορεία του ομίλου.

Την ανακοίνωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες στην αγορά. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Deutsche Telekom για ισχυρότερη και πιο ενιαία παρουσία των θυγατρικών της σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η αλλαγή δεν αφορά απλώς ένα λογότυπο ή μια εμπορική ονομασία. Αντανακλά τη στενότερη σύνδεση του ελληνικού ομίλου με τον γερμανικό τηλεπικοινωνιακό κολοσσό και την προσπάθεια αξιοποίησης ενός brand με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ΟΤΕ στην ψηφιακή οικονομία και η ανάδειξή του σε έναν από τους βασικούς παίκτες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η ανακοίνωση της μετονομασίας αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της συνέλευσης, ωστόσο η διοίκηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου. Το 2025 έκλεισε με αύξηση εσόδων κατά 4% και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 2%, ενώ για το 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων διαδραμάτισε η ολοκλήρωση της αποχώρησης από τη ρουμανική αγορά, μια κίνηση που επέτρεψε στον όμιλο να επικεντρωθεί περισσότερο στις βασικές του δραστηριότητες και να ενισχύσει τις ταμειακές του ροές.

Οι θετικές επιδόσεις μεταφράζονται και σε μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους. Η διοίκηση ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος κατά 22%, ενώ παράλληλα ενισχύεται το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η συνολική ανταμοιβή προς τους μετόχους διαμορφώνεται στα 532 εκατ. ευρώ, με τη μερισματική απόδοση να προσεγγίζει το 8%.

Πέρα όμως από τα οικονομικά αποτελέσματα, η στρατηγική του ομίλου παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να δίνει έμφαση στις οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι (FTTH), με το δίκτυο να καλύπτει πλέον περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα κτίρια που διαθέτουν ήδη υποδομές οπτικών ινών θα επιταχύνουν σημαντικά τη διείσδυση της τεχνολογίας στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η εξαγορά της Terna Fiber θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, με στόχο η κάλυψη να φτάσει τα 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος της δεκαετίας.

Στο μέτωπο της κινητής τηλεφωνίας, η διοίκηση βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης μέσα από τη σταδιακή μετακίνηση πελατών από την καρτοκινητή στα συμβόλαια, αλλά και από τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση δεδομένων. Ο ΟΤΕ εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στα δίκτυα πέμπτης γενιάς, με πληθυσμιακή κάλυψη 5G που φτάνει το 99% και κάλυψη 5G+ στο 82%.

Θετική ήταν η εικόνα και στη συνδρομητική τηλεόραση, η οποία κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη. Η συνεργασία για το αθλητικό περιεχόμενο, σε συνδυασμό με την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και την εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της πειρατείας, ενίσχυσαν τη βάση των συνδρομητών.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία του πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες. Η πλατφόρμα BOX ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο χρήστες και τα 16.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, ενώ η εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών Payzy αριθμεί πλέον περισσότερους από 400.000 χρήστες σε Ελλάδα και Γερμανία. Ανάπτυξη καταγράφει και η ασφαλιστική δραστηριότητα του ομίλου, η οποία στις αρχές του 2026 αριθμούσε περίπου 126.000 πελάτες.

Για τον ΟΤΕ, η μετάβαση από την Cosmote στην Telekom αποτελεί κάτι περισσότερο από μια αλλαγή ταυτότητας. Είναι η προσπάθεια να συνδεθεί το μέλλον του ομίλου με μια διεθνή στρατηγική που βασίζεται στα δίκτυα νέας γενιάς, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων πέρα από την παραδοσιακή τηλεφωνία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ένα brand που σημάδεψε την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών περνά πλέον σε μια νέα εποχή.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Τράπεζα μοιράζει 264 εκατ. ευρώ στους μετόχους της – Πότε ξεκινά η πληρωμή

ΑΔΜΗΕ: Τριπλασιάστηκαν οι ΑΠΕ από το 2019 και επιταχύνονται αποθήκευση και διασυνδέσεις

Eurobank: Ξεκινά στις 15 Ιουνίου η πληρωμή μερίσματος 259 εκατ. ευρώ στους μετόχους