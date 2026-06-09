ΑΔΜΗΕ: Τριπλασιάστηκαν οι ΑΠΕ από το 2019 και επιταχύνονται αποθήκευση και διασυνδέσεις

Σημαντική πρόοδο στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, με αιχμή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις μονάδες αποθήκευσης και τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, κατέγραψε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης, μιλώντας στο συνέδριο «Ελλάδα 2030, Οικονομία και Ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια μία από τις ταχύτερες ενεργειακές μεταβάσεις στην Ευρώπη, καθώς η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ αυξήθηκε από περίπου 6 GW το 2019 σε σχεδόν 19 GW σήμερα, καταγράφοντας τριπλασιασμό μέσα σε διάστημα λίγων ετών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών της Πολιτείας και των φορέων του ενεργειακού τομέα, επιτρέποντας στη χώρα να βρεθεί ήδη μπροστά από τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030.

Ο κ. Μάργαρης υπογράμμισε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν συμβάλλουν μόνο στη μείωση των εκπομπών και στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά λειτουργούν και ως παράγοντας σταθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σημείωσε, η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα συμβάλλει στη συγκράτηση των χονδρεμπορικών τιμών του ηλεκτρισμού, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο επόμενο μεγάλο βήμα της ενεργειακής μετάβασης, που αφορά την αποθήκευση ενέργειας. Όπως ανέφερε, οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενώ ο στόχος είναι η εγκατάσταση συνολικής ισχύος 1,5 GW έως το 2027.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ σημείωσε ότι η ενσωμάτωση των συστημάτων μπαταριών στο ηλεκτρικό δίκτυο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μια νέα τεχνολογία που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ακόμη και με τις πρώτες εγκαταστάσεις που εισέρχονται σήμερα στο σύστημα, ο Διαχειριστής παρακολουθεί στενά τη συμπεριφορά τους ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τα επόμενα επενδυτικά κύματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον στρατηγικό ρόλο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Μάργαρης χαρακτήρισε έργα-ορόσημα τις διασυνδέσεις με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ιταλία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις με ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία, οι οποίες θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού και θα διευκολύνουν τη μεταφορά καθαρής ενέργειας μεταξύ των χωρών.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα έργα που εξελίσσονται στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, σημειώνοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα αναμένονται και οι προσφορές για τη δεύτερη διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κορίνθου και Κω, ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω θωράκιση του νησιωτικού ηλεκτρικού συστήματος.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Πολιτείας και η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούν ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του Διαχειριστή να υλοποιήσει σύνθετα έργα στρατηγικής σημασίας.

Όπως επισήμανε, ο ΑΔΜΗΕ έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να αυξήσει σημαντικά την περιουσιακή του βάση, η οποία έφθασε περίπου τα 3,3 δισ. ευρώ το 2025, ενώ ο στόχος είναι να υπερδιπλασιαστεί πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο αντιπρόεδρος του Διαχειριστή υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει πλέον σημαντική τεχνογνωσία στα έργα υποθαλάσσιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, κατακτώντας θέση ανάμεσα στις χώρες που βρίσκονται στην αιχμή της διεθνούς τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως ανέφερε, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων και τεχνικής υλοποίησης επιτρέπει στη χώρα να αναλαμβάνει έργα που μέχρι πριν από μία δεκαετία θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθούν.

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