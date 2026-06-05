AVAX: Αύξηση εσόδων και ισχυρό ανεκτέλεστο 2,6 δισ. ευρώ τον διατηρούν σε τροχιά ανάπτυξης

Με σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών και διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η AVAX ξεκίνησε το 2026, έχοντας ως βασικό «όπλο» το ισχυρό ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο έργων ύψους 2,6 δισ. ευρώ, το οποίο συνεχίζει να προσφέρει ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αποτυπώνουν τη δυναμική που αναπτύσσει ο όμιλος μέσα από την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη διοίκηση να εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια της χρονιάς παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 208,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, όταν τα έσοδα είχαν ανέλθει σε 177,7 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση συνδέεται κυρίως με την πρόοδο που σημειώνουν μεγάλα κατασκευαστικά έργα τα οποία βρίσκονται πλέον σε ώριμη φάση εκτέλεσης.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA ανήλθαν στα 26,7 εκατ. ευρώ από 26,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%. Παρότι το συνολικό περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 12,8% έναντι 14,8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η διοίκηση επισημαίνει ότι ο κατασκευαστικός τομέας διατήρησε ουσιαστικά αμετάβλητη την αποδοτικότητά του, με περιθώριο 10,7%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με στελέχη του ομίλου, την ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το αυξημένο κατασκευαστικό αντικείμενο, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και πιέσεων στο κόστος.

Σε ό,τι αφορά την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν οριακά κατά 3,6% και διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση 11,2%.

Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες αποσβέσεις και στις υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, παρά το γεγονός ότι τα λειτουργικά μεγέθη του ομίλου συνέχισαν να κινούνται ανοδικά.

Ο κατασκευαστικός κλάδος παρέμεινε η βασική πηγή ανάπτυξης για την AVAX. Τα έσοδα από κατασκευαστικές δραστηριότητες έφθασαν τα 203,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα EBITDA του τομέα διαμορφώθηκαν στα 21,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ εξακολούθησαν να προσφέρουν σταθερή συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Τα EBITDA από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ανήλθαν στα 4,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5%.

Στο μέτωπο της χρηματοοικονομικής θέσης, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα 239,6 εκατ. ευρώ από 200,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η μεταβολή αυτή συνδέεται κυρίως με προσωρινές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες προέκυψαν λόγω καθυστερήσεων στις πιστοποιήσεις έργων αλλά και ενεργειών εξορθολογισμού του συναλλακτικού κυκλώματος.

Ωστόσο, ο όμιλος διατηρεί ισχυρούς δείκτες μόχλευσης, καθώς ο λόγος καθαρού δανεισμού προς EBITDA παραμένει στο 2,0 φορές, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα διαχειρίσιμο για εταιρεία του κλάδου.

Σημαντική παραμένει και η αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών σε παραχωρήσεις και έργα ΣΔΙΤ, η οποία διαμορφώθηκε στα 401,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, καταγράφοντας περαιτέρω ενίσχυση σε σχέση με τα 397,7 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στο τέλος του 2025.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της AVAX εξακολουθεί να είναι το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, το οποίο παραμένει στα 2,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής έως και τον Ιούνιο του 2026.

Το συγκεκριμένο μέγεθος προσφέρει σημαντική ορατότητα για τα μελλοντικά έσοδα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο όμιλος να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας το ισχυρό επενδυτικό κύμα που καταγράφεται στις υποδομές και τις κατασκευές.

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