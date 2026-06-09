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09.06.2026 10:34

Εθνική Τράπεζα μοιράζει 264 εκατ. ευρώ στους μετόχους της – Πότε ξεκινά η πληρωμή

09.06.2026 10:34
ethniki trapeza

Στη διανομή σχεδόν 264 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της προχωρά η Εθνική Τράπεζα, μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους αφορά τα κέρδη της χρήσης του 2025 και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας, η οποία συνεχίζει να επιβραβεύει τους επενδυτές της μετά την επιστροφή της σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 263,9 εκατ. ευρώ σε μικτή βάση. Το αρχικό ποσό αντιστοιχεί σε 0,2885 ευρώ ανά μετοχή, ωστόσο προσαυξάνεται λόγω των ιδίων μετοχών που διατηρεί η τράπεζα στο χαρτοφυλάκιό της.

Έτσι, το τελικό μικτό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται στα 0,2939667083 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό που θα πιστωθεί στους δικαιούχους ανέρχεται σε 0,2792683729 ευρώ ανά μετοχή.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις κρίσιμες ημερομηνίες της διαδικασίας. Η αποκοπή του δικαιώματος λήψης του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι από εκείνη την ημέρα και μετά οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.

Δικαιούχοι της διανομής θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ημερομηνία που έχει οριστεί ως ημερομηνία καταγραφής (record date).

Η καταβολή του ποσού θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 μέσω της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα λειτουργήσει ως πληρώτρια τράπεζα.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών που λειτουργούν ως συμμετέχοντες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Euronext Securities Athens.

Για τις ειδικές περιπτώσεις κληρονόμων θανόντων δικαιούχων, η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης και αναγνώρισης των δικαιωμάτων τους.

Η διανομή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματικές αποδόσεις προς τους μετόχους ελληνικής τράπεζας για φέτος και εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης της ισχυρής κερδοφορίας που κατέγραψε ο όμιλος κατά τη διάρκεια του 2025.

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