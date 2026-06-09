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09.06.2026 10:11

Eurobank: Ξεκινά στις 15 Ιουνίου η πληρωμή μερίσματος 259 εκατ. ευρώ στους μετόχους

09.06.2026 10:11
eurobank

Στη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 258,7 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της προχωρά η Eurobank, μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πολιτικής ανταμοιβής των επενδυτών της μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του 2025.

Το αρχικό μικτό μέρισμα είχε οριστεί στα 0,07123 ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο, λόγω των 32,4 εκατ. ιδίων μετοχών που κατέχει η τράπεζα και δεν δικαιούνται μέρισμα, το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 0,07187 ευρώ ανά μετοχή προ φόρου.

Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,06828 ευρώ ανά μετοχή, με εξαίρεση όσους υπάγονται σε ειδικές φορολογικές διατάξεις.

Η διανομή έρχεται να προστεθεί στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 170 εκατ. ευρώ που είχε ήδη καταβάλει η Eurobank τον Νοέμβριο του 2025 μέσω διανομής αποθεματικών.

Οι βασικές ημερομηνίες για τους μετόχους είναι η 10η Ιουνίου 2026, οπότε η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος, η 11η Ιουνίου που αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων και η 15η Ιουνίου, όταν θα ξεκινήσει η πληρωμή.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών που συμμετέχουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ενώ για περιπτώσεις κληρονόμων θανόντων μετόχων η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του δικτύου της Eurobank μετά τη σχετική νομιμοποίηση.

Η νέα διανομή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για σταθερή επιστροφή αξίας στους μετόχους, αξιοποιώντας την αυξημένη κερδοφορία και την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση.

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