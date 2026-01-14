Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά – Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

«Η εποχή των μεγάλων εξόδων» έχει τελειώσει τόνισε ο Νίκος Κοκλώνης ο οποίος μιλώντας για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας του παραδέχτηκε ότι «λεφτά δεν υπάρχουν» και πλέον, γίνεται προσπάθεια ώστε καλυφθούν οι «ατασθαλίες του παρελθόντος».

Σε δηλώσεις του στο Πρωινό, ο παραγωγός και παρουσιαστής αναφέρθηκε εκτενώς στα οικονομικά δεδομένα της Barking Well, υπογραμμίζοντας ότι, πλέον, επικρατεί λιτότητα και σαφώς διαφορετική διαχείριση σε σχέση με το παρελθόν.

Παραδέχτηκε, δε, ότι μετανιώνει για τη βοήθεια που πρόσφερε σε κάποιους ανθρώπους τους οποίος ο ίδιος θεωρούσε φίλους, αλλά εκείνοι τον έβλεπαν σαν «πορτοφόλι»…

«Ξεχάστε τα. Δεν υπάρχουν. Λιτότητα, δεν έχουμε λεφτά. Δική μας θα είναι η παραγωγή, λαμπερή θα είναι η παραγωγή, θα προσπαθήσουμε όμως να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος. Από την Barking πέρασε η Άρτα και τα Γιάννενα. Ήμουν σε ένα ροζ συννεφάκι. Έλεγα “είμαι ο Νίκος κι έχω τους φίλους μου” κι οι φίλοι μου δεν ήταν φίλοι μου, ήταν το πορτοφόλι του Κοκλώνη. Άσε που λέγανε “ο χαζός Κοκλώνης θα μας δώσει περισσότερα, πάμε εκεί να βγάλουμε”. «Εντάξει, είχα και σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου που μου στάθηκαν. Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι σπαθί. Είχα και άλλους που φύγανε. Το είδατε» τόνισε.

Αναφορικά με την τηλεοπτική του παρουσία, ο Νίκος Κοκλώνης παραμένει ενεργός, αν και με σαφώς λιγότερες παραγωγές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τη φετινή σεζόν, δραστηριοποιείται με το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA και με εκπομπές στο Open, ενώ αναμένεται να προβληθεί και ο νέος κύκλος του «J2US».



Στο τέλος των δηλώσεών του, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε, μάλιστα, και στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής του «J2US», επισημαίνοντας ότι αρχικός στόχος είναι η ομάδα να μην αλλάξει.

«Ο βασικός στόχος είναι ότι η ομάδα δεν αλλάζει. Εγώ με αυτούς είμαι οικογένεια. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια και πολλά βράδια καλές και κακές στιγμές. Σίγουρα στις οικογένειες υπάρχουν τα καλά και τα κακά, όμως θέλω να είναι όλοι. Το μόνο που μπορώ να σας πως, επειδή είναι αυτή η περίοδος που η Βίκυ έχει κάποια γυρίσματα, ο Σταμάτης έχει κάποια άλλα, θα δούμε κι άλλα πρόσωπα στην κριτική επιτροπή» είπε, ενώ διέψευσε τις φήμες περί ρήξης του με τη Δέσποινα Βανδή.

«Είναι δυνατόν να έχω ρήξη με τη Δέσποινα; Σας είπα στις οικογένειες συμβαίνουν όλα, έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές άλλωστε που ήμασταν με τη Δέσποινα, από τότε μέχρι τώρα έχουμε περάσει διάφορες καταστάσεις» υπογράμμισε.

