LIFESTYLE

14.01.2026 12:31

Γιώργος Λιάγκας: «Δυστυχώς τραβάω ένα μεγάλο ζόρι – Αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά» (Video)

Tα τελευταία νέα σχετικά με την πορεία της υγείας του μετά τον τραυματισμό που είχε από την πτώση στο σπίτι του μοιράστηκε σήμερα (14/1) ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως μετά το χτύπημα και λόγω μιας σκολίωσης που έχει, του δημιουργήθηκε κι άλλο πρόβλημα από την πτώση.

«Η ζημιά του χτυπήματος μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερα. Επειδή, όμως, εγώ έχω μια στραβή σπονδυλική στήλη με μια έντονη σκολίωση από μικρός, όλο αυτό το πράγματα, το χτύπημα του δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα… Κάτι πιέστηκε, δεν ξέρω τι και όταν περπατήσω παραπάνω από 10-15 βήματα, το αριστερό μου μέρος και το αριστερό μου πόδι μουδιάζει και δεν έχει καθόλου δύναμη. Είμαι σαν να έχω ένα πόδι. Δυστυχώς τραβάω ένα μεγάλο ζόρι και δεν ξέρω πώς θα… Άστα να πάνε! Και πήγα και σε έναν γιατρό χθες και μου είπε και κάποια πράγματα για το μέλλον που δεν είναι και πολύ ευοίωνα. Αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά» είπε, μεταξύ άλλων.

