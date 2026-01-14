search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:15
14.01.2026 11:17

Timothy Busfield: Παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Timothy Busfield-new

Παραδόθηκε στις Αρχές ο Τίμοθι Μπάσφιλντ έπειτα από τέσσερις ημέρες αφότου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο εκπρόσωπο της αστυνομίας του Αλμπουκέρκι, Γκίλμπερτ Γκαλέγκος, επιβεβαίωσε ότι ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στους αξιωματικούς, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η αστυνομία προσπαθούσε να τον εντοπίσει.

Ο 68χρονος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες: Δύο για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιών.

«Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα, είναι φρικτά. Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα αγωνιστώ γι’ αυτό» δηλώνει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κατηγορίες σχετίζονται με δύο 11χρονα δίδυμα αγόρια που γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady», όπου σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε. Οι αρχικές καταγγελίες αναφέρουν ότι ο Μπάσφιλντ τα άγγιξε ακατάλληλα, ενώ το ένα αγόρι φέρεται να διαγνώστηκε αργότερα με διαταραχή μετατραυματικού στρες, ξυπνώντας τρομαγμένο από εφιάλτες σχετικά με τον σκηνοθέτη.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα τον Νοέμβριο του 2024, μετά από κλήση γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Νέου Μεξικού, με τη μητέρα των παιδιών να υποστηρίζει ότι η φερόμενη κακοποίηση έλαβε χώρα μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024.

Στο βίντεο που έδωσε στο TMZ, ο Μπάσφιλντ ανέφερε ότι προσέλαβε δικηγόρο μόλις πληροφορήθηκε τις κατηγορίες και οδήγησε 2.000 μίλια για να παραδοθεί στις αρχές.

«Όλα αυτά είναι τόσο λάθος. Κρατηθείτε, ελπίζω να βγω σύντομα και να επιστρέψω στη δουλειά» τόνισε.

Σημειώνεται ότι ο Μπάσφιλντ είχε αντιμετωπίσει και παλαιότερα κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Πρόκειται για το 1994, όταν μία 17χρονη ισχυρίστηκε ότι την είχε κακοποιήσει στα γυρίσματα της ταινίας «Little Big League», αλλά και το 2012 όταν μία 28χρονη τον κατηγόρησε για ακατάλληλη επαφή σε κινηματογράφο, χωρίς να προχωρήσει η υπόθεση.

Η σειρά «The Cleaning Lady», που προβλήθηκε στο Fox έως το 2025, διαδραματιζόταν στο Αλμπουκέρκι και σε παραγωγή της Warner Bros, η οποία διεξήγαγε ανεξάρτητη έρευνα χωρίς να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς κατά του Μπάσφιλντ.

Ο Μπάσφιλντ έχει κερδίσει Emmy για τον ρόλο του στο «Thirtysomething» και είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Μελίσα Γκίλμπερτ. Παράλληλα, το NBC απέσυρε επεισόδιο της σειράς «Law & Order: SVU» όπου ο Μπάσφιλντ εμφανιζόταν ως δικαστής.

