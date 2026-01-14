search
14.01.2026 10:04

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την αιφνίδια αποχώρησή του από νυχτερινό κέντρο – «Έμειναν 60 οικογένειες χωρίς δουλειά» (Video)

14.01.2026 10:04
volanis-new

Για την ξαφνική αποχώρηση του Σώτη Βολάνη από το νυχτερινό τους σχήμα μίλησε η Τζένη Κατσίγιαννη.

Σε δηλώσεις της στον Alpha, η τραγουδίστρια εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του συναδέλφου της να μην εμφανιστεί την προηγούμενη Παρασκευή στο κέντρο Cabana Live καθώς -όπως είπε- τερμάτισε τη συνεργασία του χωρίς κάποια προειδοποίηση, μέσα από μία λιτή ανάρτηση στα social media.

Όπως τόνισε, ο τραγουδιστής αποχώρησε από το σχήμα, αφήνοντας έκθετους τους υπαλλήλους, ενώ δεν απάντησε σε κανένα από τα τηλεφωνήματα που του έκανε ο επιχειρηματίας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να μάθει τον λόγο της αποχώρησής του.

«Ξαφνιαστήκαμε όλοι, γιατί κι εγώ από εκεί ενημερώθηκα ότι τελικά δεν θα ανοίξουμε την Παρασκευή και το Σάββατο χωρίς να έχει συμβεί κάτι απολύτως. Το σχήμα πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και η συνεργασία μας ήταν άψογη και με τον Σώτη και με τους μουσικούς. Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Εγώ προσωπικά δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του αλλά απ’ ό,τι ξέρω η επιχείρηση προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του, τον κάλεσαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους εργαζομένους του Cabana, διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση για όλους αυτούς εδώ μέσα, είναι 60 οικογένειες, και να πει το μεσημέρι ότι δεν ανοίγουμε και τελειώνει το σχήμα. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η κίνηση» είπε, ενώ ερωτηθείσα αν η ίδια θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του στο μέλλον, απάντησε ότι θα το έκανε μόνο αν υπήρχε εγγράφως μία εγγύηση πως το σχήμα θα ολοκλήρωνε κανονικά τις προκαθορισμένες του εμφανίσεις.

