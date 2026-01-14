Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ – Φέρεται να επιτέθηκε σε οδηγό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη αφού φέρεται να ενεπλάκη σε καβγά με οδηγό οχήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, ο 59χρονος ηθοποιός φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα και να επιτέθηκε στον οδηγό πριν τον απειλήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/1) λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στη διασταύρωση των οδών Sunset Boulevard και Fairfax Avenue. Ο ηθοποιός συνελήφθη ως ύποπτος για εγκληματικές απειλές.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Κίφερ Σάδερλαν αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων (37.000 λίρες), ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι γνωστός για ρόλους όπως ο ειδικός πράκτορας Τζακ Μπάουερ στη σειρά «24» και ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη σειρά «Designated Survivor». Είναι επίσης γιος του ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καναδός ηθοποιός έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, ενώ το 2007 καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής. Επιπλέον, συνελήφθη για επίθεση το 2009, αν και αργότερα η κατηγορία αποσύρθηκε, ενώ συνελήφθη και το 2020, αφού έκανε παράνομη αναστροφή στο Χόλιγουντ.

