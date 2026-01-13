Ο Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammy για «τελευταία» φορά

Η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης και το CBS ανακοίνωσαν ότι ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, ηθοποιός, παραγωγός και πολιτικός σχολιαστής Τρέβορ Νόα θα επιστρέψει ως παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων Grammy για μια «τελευταία» φορά την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Θα είναι η έκτη φορά που ο Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων Grammy και θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός της εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά στο CBS.

Η πρώτη χρονιά που ο κωμικός και παρουσιαστής ήταν οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν το 2021 εν μέσω της πανδημίας της COVID-19.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της τελετής απονομής των μουσικών βραβείων, Μπεν Γουίνστον από την Fulwell Entertainment, σύμφωνα με το Variety ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω ξανά τον Τρέβορ Νόα για να παρουσιάσει τα βραβεία Grammy για έκτη και δυστυχώς τελευταία φορά. Ήταν ο πιο εκπληκτικός παρουσιαστής της τελετής. Είναι τόσο έξυπνος, τόσο αστείος και τόσο αληθινός θαυμαστής των καλλιτεχνών και της μουσικής. Η επίδρασή του ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για τη διοργάνωση τελευταία φορά».

Ο Kendrick Lamar είναι στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων για τα Grammy 2026 με εννέα υποψηφιότητες, ακολουθούμενος από τη Lady Gaga και τους παραγωγούς Jack Antonoff και Cirkut με επτά, τους Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas και τον Serban Ghenea με έξι, και τους Clipse, Doechii, SZA, Turnstile και Tyler, the Creator και τους παραγωγούς Souwave και Andrew Watt με πέντε.

