LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

13.01.2026 19:49

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama

13.01.2026 19:49
marantinis-new

Το τέλος των Onirama ανακοίνωσε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Θοδωρής Μαραντίνης, αποκαλύπτοντας, παράλληλα, ότι ο ίδιος ετοιμάζει κάποια πράγματα μόνος του.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, με τον ίδιο να δέχεται αρχικά ερώτηση για τα πράγματα που τον ενοχλούν περισσότερο.

«Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα, είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και η αναξιοκρατία. Μεγαλώνοντας, γενικά ωριμάζοντας, αλλάζουν λίγο τα όριά σου και οι ανοχές σου, οπότε η αντίδραση προσαρμόζεται με βάση αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται δημόσια», σημείωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Θοδωρής Μαραντίνης: Οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Θοδωρής Μαραντίνης αναφέρθηκε στον κύκλο που κλείνουν οι Onirama, αλλά και στα μελλοντικά του σχέδια.

«Για εμένα είναι μία νέα περίοδος, με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ. Για εμένα αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το συγκρότημα των Onirama δημιουργήθηκε το 2000. Το αρχικό τους όνομα ήταν «Mixing Up The Medicine», ωστόσο το 2003, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Onirama, όνομα με το οποίο έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό.

Το πρώτο τους άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει στα τέλη του 2005.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:25
