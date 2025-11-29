search
29.11.2025 10:53

Μαραντίνης για Onirama: «Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες»

29.11.2025 10:53
marantinis

Για τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον των Onirama, μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Ο frontman του συγκροτήματος, που μετρά 25 χρόνια πορείας στη μουσική σκηνή, ξεκαθάρισε «Στην αγκαλιά του Φάνη» ότι οι Onirama δεν έχουν διαλυθεί, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ήθελαν το συγκρότημα να «κλείνει» οριστικά τον κύκλο του. Όπως εξήγησε, τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη έχουν επιλέξει αυτή την περίοδο να ανοίξουν νέους δημιουργικούς ορίζοντες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει το τέλος της κοινής τους διαδρομής.

«Οι Onirama δεν διαλύθηκαν. Είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Εγώ αυτό θα πω. Μετά από 25 χρόνια είναι λογικό κύκλοι να κλείνουν και να ανοίγουν άλλοι, να μην επαναλαμβάνεται ο ίδιος. Οπότε, σε αυτή τη φάση που είμαστε κάνουμε παράλληλα και άλλα πράγματα. Κάνω κι εγώ κάποια πράγματα εκτός Onirama, κάνω και με τους Onirama. Το δίπορτο είναι της μοδός και οφείλουμε κι εμείς να είμαστε μέσα στα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

