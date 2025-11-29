Ρόμπι Γουίλιαμς: Υπερήφανος για το ντεμπούτο της κόρης του Τέντι στην υποκριτική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε με υπερηφάνεια για την κόρη του Τέντι που κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Tinsel Town».
Ο Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ συνόδευσαν την 13χρονη κόρη τους στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας χθες στο Λονδίνο.
Η Τέντι Γουίλιαμς πρωταγωνιστεί μαζί με τους ηθοποιούς Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Κάθριν Ράιαν στην εορταστική ταινία σε σκηνοθεσία του Κρις Φόγκιν, η οποία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Sky Cinema από τις 5 Δεκεμβρίου.
Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των Take That είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό που βλέπω σε αυτήν κάθε μέρα, δηλαδή πόσο ευγενική και πόσο συμπονετική και γεμάτη κατανόηση είναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν».
Ο Sky κοινοποίησε βίντεο της οικογένειας κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί στο TikTok. «Μια ταλαντούχα οικογένεια. Δείτε την Τέντι Γουίλιαμς στο #TinselTown αυτά τα Χριστούγεννα» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτρησης του δικτύου.
