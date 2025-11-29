search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 05:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 10:44

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Δημητρακόπουλος – «Απειλούν ότι θα σκοτώσουν εμένα και την Τούνη» (Video)

29.11.2025 10:44
touni-dikigoros-new

Απειλές για τη ζωή της δέχεται η Ιωάννα Τούνη, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, για την υπόθεση του revenge porn, ο δικηγόρος αποκάλυψε πως η πελάτισσά του αλλά και ο ίδιος δέχονται απειλές, ενώ επισήμανε πως μετάνιωσε που δέχτηκε να συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η «δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της απόφασης», τόνισε.

«Μέσα σε αυτήν την αίθουσα αισθάνομαι μετά από μια πορεία 37 ετών, ότι η κατηγορούμενη είναι η Ιωάννα Τούνη. Ξέρω ότι θα έχω προσωπικό κόστος πάλι, αλλά δεν θα επιτρέψω σε αυτήν τη δίκη να μεταλλαχθεί ότι η κατηγορούμενη είναι η κ. Τούνη», πρόσθεσε.

»Όταν βλέπετε μια γυναίκα που είναι ότι “παλεύω να αποδείξω ότι είμαι το θύμα”, τα λέει όλα. Επιλέξαμε να μην κάνει δηλώσεις και να σεβαστούμε το κεκλεισμένων. Υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται σε αυτή την αίθουσα», εξήγησε.

Τα απειλητικά μηνύματα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως και ο ίδιος και η γνωστή influencer δέχονται απειλητικά μηνύματα.

«Να είστε βέβαιοι ότι δεν υπολογίζω το προσωπικό κόστος και όταν παίρνω κάποιες πρωτοβουλίες στηρίζονται πάντα στον νόμο. Δεν υπολογίζω το κόστος, είτε είναι ανώνυμες ύβρεις, που τις αγνοώ, είτε είναι απειλές στο πρόσωπό μου και σε αυτό της Ιωάννας Τούνη», είπε.

«Αυτή τη στιγμή θα σας το πω και δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο τους, ήδη έχω καταθέσει μήνυση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Γιατί δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ. Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό ο οποίος αναζητείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν μας κάπτουν οι απειλές. Επειδή είναι η πρώτη φορά που απειλούμαστε και μάλιστα με μηνύματα, ενδεχομένως να είναι κάποιος διαταραγμένος. Επειδή δεν είναι σίγουρο αυτό, θα έχουμε τα αποτελέσματα, θα βρεθεί ο άνθρωπος», αποκάλυψε.

«Στα μηνύματα γράφουν ότι αν συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κ. Τούνη κι εκείνη με τα ψέματά της καταφέρει να καταδικαστούν, τότε θα σας κάνουμε κομμάτια. Είναι γραπτά μηνύματα. Δεν μπορούν να έχουν το θράσος να με απειλήσουν. Δεν με αγγίζουν. Μπορεί να είναι κάποιος ψυχασθενής, θα εντοπιστεί. Αν όμως το κινητό είναι καρτοκινητό, είναι πακιστανικό και κρύβεται αυτός που απειλεί, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα», διαμήνυσε.

Διαβάστε επίσης:

Ρόμπι Γουίλιαμς: Υπερήφανος για το ντεμπούτο της κόρης του Τέντι στην υποκριτική

Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday (Video)

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3