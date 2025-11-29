Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Δημητρακόπουλος – «Απειλούν ότι θα σκοτώσουν εμένα και την Τούνη» (Video)

Απειλές για τη ζωή της δέχεται η Ιωάννα Τούνη, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, για την υπόθεση του revenge porn, ο δικηγόρος αποκάλυψε πως η πελάτισσά του αλλά και ο ίδιος δέχονται απειλές, ενώ επισήμανε πως μετάνιωσε που δέχτηκε να συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η «δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της απόφασης», τόνισε.

«Μέσα σε αυτήν την αίθουσα αισθάνομαι μετά από μια πορεία 37 ετών, ότι η κατηγορούμενη είναι η Ιωάννα Τούνη. Ξέρω ότι θα έχω προσωπικό κόστος πάλι, αλλά δεν θα επιτρέψω σε αυτήν τη δίκη να μεταλλαχθεί ότι η κατηγορούμενη είναι η κ. Τούνη», πρόσθεσε.

»Όταν βλέπετε μια γυναίκα που είναι ότι “παλεύω να αποδείξω ότι είμαι το θύμα”, τα λέει όλα. Επιλέξαμε να μην κάνει δηλώσεις και να σεβαστούμε το κεκλεισμένων. Υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται σε αυτή την αίθουσα», εξήγησε.

Τα απειλητικά μηνύματα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως και ο ίδιος και η γνωστή influencer δέχονται απειλητικά μηνύματα.

«Να είστε βέβαιοι ότι δεν υπολογίζω το προσωπικό κόστος και όταν παίρνω κάποιες πρωτοβουλίες στηρίζονται πάντα στον νόμο. Δεν υπολογίζω το κόστος, είτε είναι ανώνυμες ύβρεις, που τις αγνοώ, είτε είναι απειλές στο πρόσωπό μου και σε αυτό της Ιωάννας Τούνη», είπε.

«Αυτή τη στιγμή θα σας το πω και δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο τους, ήδη έχω καταθέσει μήνυση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Γιατί δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ. Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό ο οποίος αναζητείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν μας κάπτουν οι απειλές. Επειδή είναι η πρώτη φορά που απειλούμαστε και μάλιστα με μηνύματα, ενδεχομένως να είναι κάποιος διαταραγμένος. Επειδή δεν είναι σίγουρο αυτό, θα έχουμε τα αποτελέσματα, θα βρεθεί ο άνθρωπος», αποκάλυψε.

«Στα μηνύματα γράφουν ότι αν συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κ. Τούνη κι εκείνη με τα ψέματά της καταφέρει να καταδικαστούν, τότε θα σας κάνουμε κομμάτια. Είναι γραπτά μηνύματα. Δεν μπορούν να έχουν το θράσος να με απειλήσουν. Δεν με αγγίζουν. Μπορεί να είναι κάποιος ψυχασθενής, θα εντοπιστεί. Αν όμως το κινητό είναι καρτοκινητό, είναι πακιστανικό και κρύβεται αυτός που απειλεί, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα», διαμήνυσε.

