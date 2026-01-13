Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

Για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει τους ηθοποιούς που θα συνεργαστεί στο θέατρο μίλησε ο Σταμάτης Φασουλής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν σίγουρη επιτυχία

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης τόνισε ότι είναι λίγα τα ονόματα των ηθοποιών που μπορούν να προσφέρουν ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα με σιγουριά.

«Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που να ξέρω ότι όταν τους επιλέξω το αποτέλεσμα θα είναι συγκλονιστικό. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Πολλές φορές παίρνουμε έναν ηθοποιό που μας απογοητεύει πολύ στις πρόβες και ξαφνικά λάμπει στη σκηνή. Υπάρχουν ηθοποιοί που όταν τους βλέπεις λες ότι θα κάνουν επιτυχία αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι, 4-5, πολύ συγκεκριμένοι. Είναι ηθοποιοί που και αποτυχία να κάνουν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει αν κάνουν επιτυχία ή αποτυχία».

Μιλώντας για την καριέρα του, ο σημαντικός θεατράνθρωπος αναφέρθηκε στις παραστάσεις που έχει σκηνοθετήσει ξεχωρίζοντας το «Τρίτο Στεφάνι».

