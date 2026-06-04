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04.06.2026 10:35

Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε Αργυρό και Ακύλα (Videos)

04.06.2026 10:35
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Ένα τρυφερό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε συναυλία του Νίκου Απέργη, όταν ο τραγουδιστής κάλεσε τον 4ο γιο του στη σκηνή.

Το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, ο γιος του Νίκου Απέργη βρέθηκε στο Βεάκειο Θέατρο, με τον μικρό Ηλία να παίρνει το μικρόφωνο του πατέρα του και να ερμηνεύει το «Ferto» του Ακύλα και το «Αχ Καρδιά μου και Εγώ» του Κωνσταντίνου Αργυρού, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Όπως μπορείτε να δείτε στα σχετικά βίντεο, μπαμπάς και γιος απόλαυσαν τη στιγμή…

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 10:39
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Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε Αργυρό και Ακύλα (Videos)

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