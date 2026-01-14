search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 13:00

Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες μέρες το νέο του τραγούδι – Η ανάρτηση του Χρήστου Νικολόπουλου

14.01.2026 13:00
paschalis-nikolopoulos-new

Φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή ανέβασε ο Χρήστος Νικολόπουλος στα social media, αναγγέλλοντας την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού που συνέθεσε για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας» έγραψε ο συνθέτης, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok δύο στιγμιότυπα με τον Πασχάλη Τερζή.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι» είχε δηλώσει ο Χρήστος Νικολόπουλος τον περασμένο Δεκέμβριο, μιλώντας για την «επιστροφή» του τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας: «Δυστυχώς τραβάω ένα μεγάλο ζόρι – Αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά» (Video)

Κρις Νοθ: Άφησε αιχμές για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες

Timothy Busfield: Παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERPATIMA_SUTTERSTOCK
Χωρίς κατηγορία

Νέα μελέτη: Ποιες είναι οι μικρές αλλαγές που μας χαρίζουν σχεδόν μια δεκαετία επιπλέον χωρίς προβλήματα υγείας

kerameos_1401_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΚΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας – Έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων (video)

ypothrepsia
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα της ΑΚΟΣ για την υποθρεψία: Ποιος είναι αυτός ο επικίνδυνος και ύπουλος εχθρός

tournas-tsaknis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κώστας Τουρνάς – Διονύσης Τσακνής: Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό»

trakter-vandalismos
ΕΛΛΑΔΑ

«Εσκεμμένη ενέργεια για να μας διαλύσουν το μπλόκο» λένε οι αγρότες για τον βανδαλισμό σε τρακτέρ – Ζητούν υλικό από κάμερες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:14
PERPATIMA_SUTTERSTOCK
Χωρίς κατηγορία

Νέα μελέτη: Ποιες είναι οι μικρές αλλαγές που μας χαρίζουν σχεδόν μια δεκαετία επιπλέον χωρίς προβλήματα υγείας

kerameos_1401_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΚΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας – Έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων (video)

ypothrepsia
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα της ΑΚΟΣ για την υποθρεψία: Ποιος είναι αυτός ο επικίνδυνος και ύπουλος εχθρός

1 / 3