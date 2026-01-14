Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες μέρες το νέο του τραγούδι – Η ανάρτηση του Χρήστου Νικολόπουλου

Φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή ανέβασε ο Χρήστος Νικολόπουλος στα social media, αναγγέλλοντας την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού που συνέθεσε για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας» έγραψε ο συνθέτης, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok δύο στιγμιότυπα με τον Πασχάλη Τερζή.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι» είχε δηλώσει ο Χρήστος Νικολόπουλος τον περασμένο Δεκέμβριο, μιλώντας για την «επιστροφή» του τραγουδιστή.

