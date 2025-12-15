Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

Για την επιστροφή του Πασχάλη Τερζή μέσω του νέου του τραγουδιού μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η επιστροφή θα είναι μόνο δισκογραφική.

Πριν από μερικές ημέρες, ο γνωστός συνθέτης είχε ανακοινώσει πως πολύ σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η δήλωση αυτή, ωστόσο, παρερμηνεύτηκε από κάποιους, με κάποιους να κάνουν λόγο για επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στην πίστα, μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ισχύει, όπως ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στο

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι» είπε χαρακτηριστικά.

