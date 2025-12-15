Οργισμένες αντιδράσεις για τις AI φωτογραφίες του Μαρτίκα δίπλα στον Παντελή Παντελίδη (Video)

Ψεύτικες φωτογραφίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε ο Σπύρος Μαρτίκας στις οποίες ο ίδιος απεικονίζεται δίπλα στον Παντελή Παντελίδη στο καμαρίνι του.

Οι εν λόγω εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ξεσηκώνοντας πλήθος αντιδράσεων, με θαυμαστές του καλλιτέχνη να δηλώνουν ότι η πράξη αυτή δείχνει ασέβεια απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται στη ζωή.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, ωστόσο, δεν δέχεται τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε τις εν λόγω φωτογραφίες, όχι μόνο δεν δείχνει ασέβεια, αλλά εξυμνεί έναν καλλιτέχνη του οποίου υπήρξε θαυμαστής και τον οποίο δεν πρόλαβε να γνωρίσει, όπως θα ήθελε.

«Φοβερή τεχνολογία, μας βοηθάει πάρα πολύ. Τα αρνητικά σχόλια τα είδα, αλλά γιατί; Πού είδατε ασέβεια; Είμαι τεράστιος θαυμαστής ενός ανθρώπου που άφησε ιστορία και μίλησε στις καρδιές του κόσμου. Και τον τίμησα με την βοήθεια της τεχνολογίας. Ήταν μεγάλη μου επιθυμία να τον γνωρίσω και δεν τον γνώρισα ποτέ και με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιούργησα κάτι το οποίο ταπεινά θα ήθελα να το ζήσω και δεν τα κατάφερα. Έχω αναρτήσει με ψυχή μια αποθέωση στο πρόσωπό του. Το διαβάσατε το κείμενο; Να μην ακούσουμε ξανά τα τραγούδια του; Ακούω και Μάικλ Τζάκσον, να μην τον ακούω δηλαδή επειδή έφυγε από την ζωή; Δεν το καταλαβαίνω. Δεν σκέφτηκα να κατεβάσω την ανάρτηση. Το φαν κλαμπ του Παντελή Παντελίδη μου έγραψε μήνυμα πολύ εγκάρδιο και πολύ καλό και τους απάντησα. Ανέβασαν το ποστ σε στόρι και το έκανα ριπόστ και τους ευχαριστώ. Μου είπαν “σε ευχαριστούμε για όλο αυτό”. Τι σκοπό έχω; Δημοσιότητα; Έχω. Όσα άσχημα σχόλια γράφτηκαν έλεγαν για δημοσιότητα και για λάικς και ότι εκμεταλλεύτηκα κάτι. Έχω δημοσιότητα» δήλωσε, μιλώντας στο Πρωινό Σαββατοκύριακο.

«Κάποιοι δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Κάποιοι γράφουν ιστορία γιατί ο Θεός τους επέλεξε. Κι εσύ, Παντελή, ήσουν ένας από αυτούς. Σε λάτρεψα !

Ήσουν η φωνή που έσπαγε κόκκαλα, η ψυχή που μιλούσε αληθινά, που κατάφερε να συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Ένας αδικοχαμένος καλλιτέχνης που δεν πρόλαβε, αλλά άφησε πίσω του κάτι μεγαλύτερο από ζωή: μνήμη, συναίσθημα, αλήθεια. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

Έμεινες ανεξίτηλος στη μνήμη όλων μας. Σε λάτρεψε το πανελλήνιο, γιατί τραγουδούσες αυτά που φοβόμασταν να πούμε. Γιατί ήσουν ακατέργαστος, αληθινός, φωτιά και πληγή μαζί. Γιατί κάθε σου τραγούδι ήταν μια εξομολόγηση — κι εμείς, όλοι εμείς, νιώθαμε ότι μας μιλούσες προσωπικά.

Ο Παντελής δεν “έφυγε”. Ο Παντελής έγινε κομμάτι μας. Μια φωνή που γυρίζει τον χρόνο πίσω, μια θύμηση που μας τρυπάει την καρδιά, μια παρουσία που δεν χωρά σε λήθη.

Κι εγώ σήμερα ανεβάζω αυτές τις φωτογραφίες όχι για να θυμηθούμε…αλλά για να θυμίσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν χάνονται. Ζουν μέσα από όσα άφησαν. Και εσύ, Παντελή, άφησες τα πάντα. Αθάνατος» αναφέρει στην ανάρτησή του.

